Moaștele Sfântului Pantelimon la un spital bucureștean

Un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon a fost dus spre închinare miercuri, 11 decembrie, la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din Capitală. Cinstitele moaște au fost aduse de la Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino” de părintele Alin Gabriel Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, la inițiativa părintelui Florin Ciprian Petre, slujitor la biserica instituției medicale amintite. Cu această ocazie, clericii au binecuvântat cu apă sfințită secțiile, personalul medical și pacienții internați în spital.

„Această lucrare pastoral-misionară și-a propus să aducă bucurie și nădejde atât celor care sunt internați în spital, cât și personalului medical. Împreună cu părintele slujitor la biserica spitalului de psihiatrie și cu grupul vocal al Centrului de îngrijire LUXAB din București, am mers prin secțiile spitalului, am cercetat bolnavii și personalul medical și am vestit Nașterea Domnului. Ne bucurăm că părintele Florin Ciprian Petre are o bună colaborare cu cadrele medicale și desfășoară mai multe proiecte prin care aduce bucurie și nădejde atât copiilor și adulților care sunt internați aici și suferă de diferite neputințe, cât și celor care îngrijesc bolnavii”, a declarat părintele Alin Gabriel Nica pentru Agenția de știri BASILICA a Patriarhiei Române.

Acțiunea a făcut parte dintr-o serie de activități desfășurate la nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor, printre care se numără oficierea Tainei Sfântului Maslu în instituțiile medicale și vestirea Nașterii Domnului bolnavilor din spitale de către voluntarii organizațiilor studențești.