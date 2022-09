Părintele Sofian Boghiu și Horia Bernea, pomeniți la Biserica Mavrogheni din București

În ziua de prăznuire a Înălțării Sfintei Cruci, miercuri, 14 septembrie, slujitorii de la Parohia Mavrogheni din cadrul Protoieriei Sectorului 1 Capitală au săvârșit o slujbă de pomenire pentru artistul Horia Bernea. S‑a respectat astfel o tradiție a parohiei bucureștene, născută după ce trupul cunoscutului pictor român, care a ocupat și funcția de director al Muzeului Țăranului Român situat în vecinătatea bisericii, a fost înmormântat în curtea sfântului lăcaș, după trecerea sa la Domnul, la sfârșitul anului 2000.

Cu această ocazie a fost pomenit și părintele arhimandrit Sofian Boghiu, cunoscutul duhovnic de la Mănăstirea Antim, de la a cărui trecere în veșnicie s‑au împlinit două decenii.

„A devenit o tradiție ca în această zi la Biserica «Izvorul Tămăduirii»‑Mavrogheni, situată în apropierea Muzeului Țăranului Român, să se facă slujbă de pomenire pentru Horia Mihai Bernea, cel care a fost director al acestui muzeu, om de cultură, pictor. El s‑a născut în data de 14 septembrie, sub semnul Crucii, a trăit toată viața sub semnul acesteia, a căutat crucea lui Hristos. Am făcut pomenirea și pentru părintele arhimandrit Sofian Boghiu, de la Mănăstirea Antim, «duhovnicul Bucureștilor», cum era cunoscut. Am făcut pomenirea amândurora în această zi pentru că amândoi și‑au trăit viața mărturisindu‑L pe Hristos, sub semnul Crucii”, ne‑a transmis părintele paroh Radu Petre Mureșan.

La slujba de pomenire au participat reprezentanți ai Muzeului Țăranului Român, precum și numeroși credincioși ai parohiei.