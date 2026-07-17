Pelerinaj pedestru spre Mănăstirea Nicula, destinat tinerilor

Liga Studenților din Cluj și Organizația Tinerilor din Sibiu organizează, în perioada 11-13 august, un pelerinaj pedestru la Mănăstirea Nicula, dedicat tinerilor care doresc să participe la hramul închinat Adormirii Maicii Domnului. Participanții vor parcurge aproximativ 92 de kilometri, pe traseul dintre Schitul „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Găbud, județul Alba, și Mănăstirea Nicula, urmând să ajungă la așezământul monahal în ajunul marii sărbători.

Organizatorii precizează că traseul are un grad de dificultate ușor spre mediu și este accesibil celor care au o minimă pregătire fizică și dorința de a trăi experiența unui pelerinaj autentic. Pe parcursul celor trei zile, participanții vor înnopta în corturi și vor străbate peisaje din Transilvania într-un cadru de rugăciune, comuniune și prietenie.