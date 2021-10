Pelerinii evlavioşi o cinstesc pe Sfânta Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei

Evlavia și dragostea pelerinilor faţă de Sfânta Parascheva este manifestată în aceste zile la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Oamenii vin să se închine la racla în care se află moaştele ocrotitoarei Moldovei, aşa cum obişnuiesc de foarte mulţi ani.

Odorul de mare preţ este aşezat în baldachinul frumos împodobit cu flori din incinta catedralei. Vremea frumoasă a începutului de toamnă şi timpul scurt de şedere la rând au fost primite ca un dar de către cei care şi‑au îndreptat paşii spre capitala Moldovei. Credincioşii vin la Preamilostiva Maică Parascheva pentru a‑i cere mijlocire şi pentru a cinsti sfintele ei moaşte, dar și pentru a‑și exprima recunoștința față de ajutorul primit. „Sfânta Parascheva înseamnă foarte mult pentru familia noastră. Ne‑am crescut copiii în duhul credinţei ortodoxe şi cu dragoste faţă de Sfânta Parascheva şi faţă de sfinţi, în general. Ziua pomenirii Cuvioasei este una simbolică şi de aceea m‑am rugat pentru copii şi pentru lumea întreagă să aibă parte de tot ceea ce este mai bun”, s‑a exprimat Dana din satul Ghidigeni, judeţul Galaţi.

„Oamenii o iubesc pe Sfânta Parascheva pentru că a săvârşit multe minuni. În familia noastră am simţit ajutorul Sfintei Parascheva. Este al şaptelea an consecutiv de când vin la Sfânta. Cunosc oameni care au venit la Iaşi pentru a se închina la moaştele Cuvioasei şi au mărturisit cât bine au primit de la Dumnezeu”, a afirmat Luiza Ursu din localitatea Ghidigeni. „Soţia mea venea an de an la Sfânta Parascheva. Pentru că a plecat la cele veşnice, am avut în gând să menţin tradiţia pelerinajului în familie, astfel că am venit la Iaşi pentru a mă închina la sfintele ei moaşte. Mi‑a plăcut foarte mult atmosfera din capitala Moldovei”, a spus Ionel Lupu din Băceni‑Corbasca, judeţul Bacău.

„Am considerat că este bine să vin la Cuvioasa în preajma zilei ei de pomenire. Sfânta înseamnă foarte mult pentru mine, întrucât a mijlocit mereu în tot ceea ce am rugat‑o. Oamenii o iubesc pe Sfânta pentru că a avut o viaţă pe care a închinat‑o Mântuitorului Hristos. Este al şaselea an de când vin la Iaşi pentru a mă închina la moaştele aşezate în sfânta raclă. La început am venit cu părinţii mei, care mi‑au aşezat în suflet dragostea pentru sfinţi şi pentru credinţa ortodoxă”, a adăugat Ioana Zamfirache din Botoşani.

La Catedrala Mitropolitană din Iaşi, deşi se aplică măsurile sanitare, atmosfera de sărbătoare este simţită, chiar dacă într‑o măsură mai mică decât în anii precedenţi. Credinţa în puterea sfinţilor este mai mare şi mai importantă decât orice lucru care ar putea sta în calea oamenilor de a o cinsti pe Sfânta Parascheva.