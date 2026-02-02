Popas duhovnicesc la mănăstirea teleormăneană „Sfântul Trifon”

Mănăstirea „Sfântul Trifon” din localitatea Cernetu, județul Teleorman, aflată sub ocrotirea Sfântului Mucenic Trifon, și‑a sărbătorit duminică, 1 februarie 2026, hramul. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a săvârșit Sfânta Liturghie în lăcașul de cult, apoi a oficiat slujba de Sfințire a apei cu această ocazie.

Din soborul de slujitori au făcut parte părintele protosinghel Victor Iancu, starețul obştii monahale; părintele Sorin Marian Nistor, protopop de Alexandria; arhidiaconul Mihai Cătălin Bălănescu, precum și alți slujitori.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, Preasfinția Sa a vorbit despre însemnătatea duhovnicească a perioadei Triodului, subliniind rolul rugăciunii, al smereniei și al pocăinței în viața creștinului.

„Perioada Triodului, care începe astăzi, este un timp de pregătire duhovnicească intensă pentru întâmpinarea Paștelui. Postul Paștilor este un post al pocăinței, rânduit pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu, cerând iertare pentru păcatele noastre și pentru a trece vremea postului cu folos duhovnicesc. De aceea, Sfinții Părinți au rânduit înainte de începutul Postului Mare trei săptămâni pregătitoare, marcate de patru duminici speciale. În această duminică, Mântuitorul Hristos ne învață felul în care trebuie să ne rugăm. Rugăciunea nu este doar un act exterior, ci trebuie să fie făcută în anumite condiții pentru a fi folositoare și primită de Dumnezeu. Mântuitorul nu a vorbit o singură dată despre rugăciune, ci în mai multe rânduri, subliniind diferite condiții pe care aceasta trebuie să le împlinească pentru a aduce roadă duhovnicească. Pilda vameșului este un exemplu de urmat pentru noi toți, să ne rugăm lui Dumnezeu cu evlavie și smerenie, recunoscându‑ne păcătoșenia și neputința, cerând mila și iertarea Sa”, a spus ierarhul.

În continuare, soborul de preoți și diaconi, în frunte cu Preasfințitul Părinte Galaction, a ieșit în procesiune în fața bisericii Mănăstirii „Sfântul Trifon”, unde a săvârșit Sfințirea apei, după care Preasfinția Sa i‑a binecuvântat pe credincioși prin stropirea cu agheasmă. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Pantocrator”.

La final, părintele protosinghel Victor Iancu, starețul obștii monahale, i‑a mulțumit ierarhului pentru slujire și pentru cuvântul de învățătură, oferindu‑i un frumos aranjament floral.