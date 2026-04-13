Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Praznicul Învierii Domnului, hramul Paraclisului Catedralei Naționale

Galerie foto (5) Galerie foto (5) Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 13 Aprilie 2026

Praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos este cinstit în mod deosebit și la Paraclisul Catedralei Naționale, care și-a sărbătorit hramul. Sărbătoarea a reunit numeroși credincioși bucureșteni în a doua zi de Paști, luni, 13 aprilie 2026. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie la Altarul de vară, înconjurat de soborul slujitorilor Paraclisului Catedralei Naționale.

În fiecare an, hramul Paraclisului Catedralei Naționale, închinat Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, este prăznuit în a doua zi de Paști, pentru ca marele praznic al biruinței Fiului lui Dumnezeu asupra morții, prin care ne-a oferit nouă, oamenilor, mântuirea veșnică, să fie cinstit cum se cuvine.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte: părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale; părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal; părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal; părintele Codruț-Marian Toader, inspector eparhial, și diaconii Adrian Butuc și Cristian Copceag.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a explicat înțelesul ubicuității, sau al omniprezenței, ca însușire dumnezeiască a Fiului lui Dumnezeu.

„Sfinții Părinți ne învață că Hristos-Domnul a venit pe pământ fără a părăsi cerul, fără a Se despărți de Împărăția lui Dumnezeu și din sânul Preasfintei Treimi. Există și o rugăciune a Bisericii, rostită în taină de către preot în timp ce tămâiază sau cădește Sfânta Masă din  Sfântul Altar. În acel moment, preotul este dator să rostească cuvintele unei rugăciuni care se referă la Mântuitorul Iisus Hristos, nu doar la Paști, ci la fiecare Sfântă Liturghie: «În mormânt cu Trupul», adică atunci când Hristos a fost așezat cu Trupul în Mormânt, iar mai departe «și în iad cu Sufletul ca un Dumnezeu». El nu a coborât în iad ca un simplu om, ci ca Dumnezeu, pentru a-i elibera pe Adam, pe Eva și pe toți cei ținuți și stăpâniți de umbra și de puterea morții. Rugăciunea continuă: «În Rai cu tâlharul și pe Tron ai fost, Hristoase, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, toate umplându-le, Cel ce ești necuprins». Așadar, Hristos-Domnul, fiind așezat în mormânt, era în același timp pe Tron cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, era la iad, eliberându-i pe strămoșii noștri, dar și în Rai cu tâlharul, cel de-a dreapta, care s-a mântuit pentru că s-a închinat Domnului”, a spus Preasfinția Sa.

În continuare, ierarhul a amintit de activitatea desfășurată la Paraclisul Catedralei Naționale, rod al unei munci neîntrerupte a clericilor și a voluntarilor sfântului lăcaș.

„Această zi este specială pentru noi, fiind sărbătoarea hramului principal al Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fixat acest hram în anul 2011, odată cu sfințirea paraclisului. Pe lângă viața liturgică intensă de aici, susținută de toți părinții slujitori, se desfășoară numeroase activități social-filantropice și medicale, precum programul de donare de sânge «Donează sânge, salvează o viață», campania «Bucuria Vindecării» și «Sănătate pentru sate». Toate acestea sunt organizate cu multă dăruire, din inițiativa părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru, cu sprijinul multor voluntari inimoși și responsabili. De asemenea, comunitatea Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului organizează numeroase colecte pentru ajutorarea bătrânilor, a persoanelor nevoiașe, a copiilor și a unor unități medicale. Această lucrare intensă unește dimensiunea spirituală cu cea socială. Părintele Patriarh Daniel spunea că, prin această lucrare, acest Paraclis al Învierii a devenit un «laborator duhovnicesc al învierii sufletului din moartea păcatului, prin lucrarea filantropică unită cu cea spirituală»”, a spus Preasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Anastasis” al Paraclisului Catedralei Naționale, dirijat în această zi de sărbătoare de psaltul Irinel Mohîrță.

În semn de apreciere și dragoste frățească, din partea slujitorilor și a credincioșilor sfântului lăcaș, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a primit un frumos buchet de flori.

Paraclisul Catedralei Naționale mai are doi ocrotitori spirituali: Icoana Maicii Domnului „Prodromița” de la Muntele Athos, prăznuită la data de 12 iulie, și Sfântul Ioan Gură de Aur, prăznuit la datele 27 ianuarie și 13 noiembrie.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal  -   Paraclisul Catedralei Naționale  -   hram
TOP 6 Știri