Praznicul Învierii Domnului la Iași

„Sărbătoarea sărbătorilor și praznicul praznicelor”, Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, a adus lumină și bucurie la Catedrala Mitropolitană din Iași. Mii de ieșeni, cu lumânări, candele și coșuri cu bucate tradiționale în mâini, au luat parte la slujba din noaptea Sfintelor Paști, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Credincioșii au primit de la preoți Lumina Sfântă adusă de la Sfântul Mormânt și au participat la Dumnezeiasca Liturghie, oficiată pe esplanada sfântului lăcaș.

La miezul nopții, catedrala din Iași a fost cuprinsă de lumina Învierii, împărtășită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan. Clericii și credincioșii, cântând împreună troparul „Hristos a înviat!”, au primit Sfânta Lumină și au participat la slujba de Paști, săvârșită pe esplanada din fața lăcașului.

Păstrând tradiția ultimilor ani, Lumina Sfântă a fost adusă, în jurul orei 20:15, la Aeroportul Internațional Iași, de către o delegație a Centrului eparhial Iași, iar reprezentanții eparhiilor, ai mănăstirilor, protopopiatelor și parohiilor au primit Lumina pentru a fi distribuită în toate bisericile din cuprinsul Patriarhiei Române. Alături de părinții Catedralei Mitropolitane au fost prezenți și reprezentanți ai Mitropoliei Basarabiei, care au dus bucuria Învierii la credincioșii de peste Prut.

Înainte de oficierea Sfintei Liturghii, părintele arhimandrit Dosoftei Șcheul, Marele Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane, a dat citire Cuvântului de învățătură pentru Sfânta și Dumnezeiasca Înviere a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos al Sfântului Ioan Gură de Aur.

În predica sa, Părintele Mitropolit le‑a transmis celor de față că pentru a învinge teama de moarte, precum și robia păcatelor care încătușează legătura cu Dumnezeu, creștinul este chemat să cinstească Învierea Domnului participând la Sfânta Liturghie și împărtășindu‑se cu Sfintele Taine:

„În această noapte de Înviere, îl rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască putere de a lupta împotriva robiei păcatului, aflată în multe forme, pentru că frica morții și robia păcatului sunt cele mai grele cătușe, cele mai grele lanțuri de purtat. Frica de moarte și omniprezența păcatului reprezintă cea mai grea temniță în care ne închidem noi, cei care dorim să fim oameni liberi. Suntem oameni liberi dacă devenim, paradoxal, robi ai lui Dumnezeu. Robul lui Dumnezeu este omul cel mai liber dintre toate ființele care au viețuit vreodată și viețuiesc pe pământ. Pentru a primi putere să luptăm împotriva fricii de moarte, pentru a primi putere spre a ne elibera de lanțurile păcatului, Biserica a așezat în fiecare duminică Sfânta Liturghie. Căci dacă nu ni se amintește cât mai des despre Învierea lui Hristos, cum suntem, începem să uităm, dar în biserica din cartierul nostru, în catedrală, în fiecare duminică se săvârșește Dumnezeiasca Liturghie, iar Dumnezeiasca Liturghie este noaptea de Paști extinsă în fiecare duminică”.

La finalul Sfintei Liturghii, după împărtășirea cu Sfintele Taine și primirea pâinii stropite cu vin și agheasmă, numită și „Paști”, credincioșii au ciocnit ouă roșii și au oferit felii de cozonac și pască.