Sfânta Liturghie din noaptea de Paști, la Catedrala Patriarhală

Un articol de: Eduard Murariu - 12 Aprilie 2026

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din noaptea de Paști a fost săvârșită la Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, dimpreună cu Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a mulțumit tuturor celor prezenți pentru participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în această noapte de prăznuire duhovnicească.

Toți credincioșii prezenți au primit în dar, la finalul slujbei, iconițe cu Învierea Domnului; Pastorala la Praznicul Învierii Domnului a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; un ou roșu și o păscuță realizată la Patiseria „Misionarul” a Patriarhiei Române.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.

 

