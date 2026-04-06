Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Parohia „Sfântul Anton”‑Curtea Veche are un nou preot paroh

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Eduard Murariu - 06 Aprilie 2026

Într‑o zi de însemnătate duhovnicească deosebită, Biserica „Sfântul Anton”‑Curtea Veche, Paraclis Patriarhal, cel mai vechi lăcaș de cult din București, a început un nou capitol administrativ și duhovnicesc. Chiar în Duminica Floriilor, 5 aprilie, comunitatea de credincioși a asistat la instalarea noului preot paroh, părintele Marius Mihail Desagă. În vârstă de 39 de ani, noul preot paroh a slujit până acum la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul”-Dristor din Protoieria Sector 3 Capitală, municipiul București. După săvârșirea Sfintei Liturghii, părintele Florin Nectarie Busuioc, protoiereu al Protopopiatului Sector 3 Capitală, a citit decizia de numire a părintelui Marius Mihail Desagă și a rostit un cuvânt în care l‑a felicitat pe părintele Gheorghe Zaharia, fostul preot paroh, pentru toată activitatea pe care a desfășurat‑o la această parohie.

 

Citeşte mai multe despre:   Biserica Sfântul Anton Curtea Veche
