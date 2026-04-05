Procesiunea din Sâmbăta Floriilor la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Procesiunea din Sâmbăta Floriilor la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 05 Aprilie 2026

Mulţimi de credincioşi au participat şi în acest an, în Sâmbăta Floriilor, la tradiţionala procesiune de la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. Procesiunea de Florii a avut loc după slujba Vecerniei cu Litie săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, împreună cu un numeros sobor din care au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, slujitorii Catedralei Mitropolitane şi preoţii de la bisericile din oraş şi din împrejurimi.

După sfinţirea ramurilor de salcie, ierarhul, preoţii şi credincioşii au înconjurat Catedrala Mitropolitană, au purtat icoana praznicului şi au intonat imnul sărbătorii, informează Mitropolia Ardealului.

„Purtăm şi noi astăzi în mâini, în semn de bucurie, ramuri verzi de salcie, pe care le‑am pregătit şi le‑am sfințit pentru acest măreț praznic, asemănându‑le stâlpărilor cu care a fost întâmpinat Domnul Hristos. Stâlpările sunt semnele biruinţei vieții asupra morții, ale renaşterii la o nouă viață în ființa omului izbăvit din păcat şi din moarte prin jertfa şi moartea Mântuitorului Iisus Hristos. Stâlpările şi florile cu care Îl întâmpinăm şi noi pe Hristos, Care merge la Ierusalim să ne pregătească mântuirea noastră, simbolizează roadele nevoințelor adunate de noi în cele 40 de zile de postire”, spune Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu.

Credincioşii au fost binecuvântaţi de ierarh prin citirea rugăciunilor pentru pelerini, iar toţi cei prezenţi s‑au închinat moaştelor Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei. 

  • Denia din Sfânta și Marea Luni la Catedrala Patriarhală Știri
    Denia din Sfânta și Marea Luni la Catedrala Patriarhală

    Potrivit rânduielii specifice slujbelor din Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului, în bisericile ortodoxe a fost săvârșită, în seara zilei de duminică, 5 aprilie, Denia din Sfânta și Marea Luni. La Catedrala Patriarhală din București, slujba a fost oficiată de un sobor de preoți și diaconi din care a făcut parte și părintele prof. dr. Ștefan Buchiu, vicar eparhial onorific al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

    05 Apr, 2026
  • Intrarea Domnului în Ierusalim, prăznuită într‑o biserică prahoveană Știri
    Intrarea Domnului în Ierusalim, prăznuită într‑o biserică prahoveană

    Duminica Intrării Domnului în Ierusalim, a 6‑a din Postul Mare, a fost prăznuită cu multă bucurie și în Parohia Pleașa, județul Prahova, prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Alături de ierarh s‑au rugat părintele Marius Adrian Gheorghe, parohul sfântului lăcaș, și arhidiaconul Andrei Duță. În cuvântul de învățătură rostit credincioșilor prahoveni, Preasfinția Sa a explicat semnificația duhovnicească a gestului Mariei de a unge cu mir picioarele Mântuitorului Iisus Hristos.

    05 Apr, 2026
  • Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim pe Colina Bucuriei Știri
    Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim pe Colina Bucuriei

    Credincioșii bucureșteni au participat duminică, 5 aprilie 2026, la Sfânta Liturghie prilejuită de marele praznic al Intrării Domnului în Ierusalim. La Catedrala Patriarhală, slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

    05 Apr, 2026
  • „Prefigurarea intrării Domnului în Ierusalimul ceresc” Știri
    „Prefigurarea intrării Domnului în Ierusalimul ceresc”

    Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, al șaselea popas duminical al Postului Mare, a fost prăznuită cu bucurie la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. La finalul Sfintei Liturghii săvârșite aici, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat înțelesurile duhovnicești ale praznicului, plecând de la Evanghelia duminicală (Ioan 12, 1-18). Preafericirea Sa a afirmat că, în esență, semnificația sărbătorii Floriilor este aceea că „florile virtuților din suflet, adunate în Postul Mare, sunt oferite lui Hristos”.

    05 Apr, 2026
