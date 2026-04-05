Procesiunea din Sâmbăta Floriilor la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Mulţimi de credincioşi au participat şi în acest an, în Sâmbăta Floriilor, la tradiţionala procesiune de la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. Procesiunea de Florii a avut loc după slujba Vecerniei cu Litie săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, împreună cu un numeros sobor din care au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, slujitorii Catedralei Mitropolitane şi preoţii de la bisericile din oraş şi din împrejurimi.

După sfinţirea ramurilor de salcie, ierarhul, preoţii şi credincioşii au înconjurat Catedrala Mitropolitană, au purtat icoana praznicului şi au intonat imnul sărbătorii, informează Mitropolia Ardealului.

„Purtăm şi noi astăzi în mâini, în semn de bucurie, ramuri verzi de salcie, pe care le‑am pregătit şi le‑am sfințit pentru acest măreț praznic, asemănându‑le stâlpărilor cu care a fost întâmpinat Domnul Hristos. Stâlpările sunt semnele biruinţei vieții asupra morții, ale renaşterii la o nouă viață în ființa omului izbăvit din păcat şi din moarte prin jertfa şi moartea Mântuitorului Iisus Hristos. Stâlpările şi florile cu care Îl întâmpinăm şi noi pe Hristos, Care merge la Ierusalim să ne pregătească mântuirea noastră, simbolizează roadele nevoințelor adunate de noi în cele 40 de zile de postire”, spune Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu.

Credincioşii au fost binecuvântaţi de ierarh prin citirea rugăciunilor pentru pelerini, iar toţi cei prezenţi s‑au închinat moaştelor Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei.