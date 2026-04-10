Fostul internațional român Mircea Lucescu, care a trecut la cele veșnice în noaptea de marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, a fost condus pe ultimul drum vineri, 10 aprilie. Slujba Înmormântării a fost oficiată în Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou, Paraclis Patriarhal, din București, de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor numeros de preoți și diaconi. La ceremonie au participat oficialități, conducători de cluburi, antrenori și numeroși foști jucători ai acestuia, care i‑au adus un ultim omagiu.

Slujba de prohodire a adunat în rugăciune zeci de glasuri și sute de inimi, ale familiei, prietenilor, colaboratorilor și tuturor celor care l‑au cunoscut de‑a lungul vieții, veniți să‑i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Cu adâncă emoție, cei prezenți au rememorat, prin cuvinte de evocare rostite la finalul slujbei, chipul celui care a marcat profund fotbalul românesc și internațional, atât ca jucător, cât și ca antrenor, rămânând una dintre figurile de referință ale sportului românesc.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a dat citire mesajului de condo­leanțe transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat: „Mircea Lucescu, un antrenor performant şi un creştin evlavios şi darnic”.

Ulterior, cortegiul funerar a pornit spre Cimitirul Bellu, pe traseul Piața Operei - Splaiul Independenței - Piața Unirii - Bd. Dimitrie Cantemir - Calea Șerban Vodă - Piața Eroii Revoluției.

Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu. Momentul a fost marcat de onoruri militare, Fanfara Militară intonând Imnul Național al României, iar Garda Națională executând salve de tun în semn de respect.

Mircea Lucescu a fost una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului românesc, având o carieră impresionantă atât ca jucător, cât și ca antrenor. De‑a lungul activității sale, a pregătit echipe de prestigiu din România, precum Dinamo București, Rapid București, Corvinul Hunedoara, dar și cluburi internaționale de renume, inclusiv Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk și Zenit Sankt Petersburg, lăsând în urmă performanțe notabile și un stil de antrenorat apreciat pe plan internațional. Mircea Lucescu a fost distins în anul 2009 cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, oferit de Președinția României, în semn de apreciere pentru întreaga sa activitate fotbalistică și performanțele obținute ca antrenor.

A trecut la Domnul fiind ultimul selecționer al Echipei naționale de fotbal a României, pe care a mai antrenat-o între anii 1981-1986.