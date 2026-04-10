Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum

Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 10 Aprilie 2026

Fostul internațional român Mircea Lucescu, care a trecut la cele veșnice în noaptea de marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, a fost condus pe ultimul drum vineri, 10 aprilie. Slujba Înmormântării a fost oficiată în Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou, Paraclis Patriarhal, din București, de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor numeros de preoți și diaconi. La ceremonie au participat oficialități, conducători de cluburi, antrenori și numeroși foști jucători ai acestuia, care i‑au adus un ultim omagiu.

Slujba de prohodire a adunat în rugăciune zeci de glasuri și sute de inimi, ale familiei, prietenilor, colaboratorilor și tuturor celor care l‑au cunoscut de‑a lungul vieții, veniți să‑i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Cu adâncă emoție, cei prezenți au rememorat, prin cuvinte de evocare rostite la finalul slujbei, chipul celui care a marcat profund fotbalul românesc și internațional, atât ca jucător, cât și ca antrenor, rămânând una dintre figurile de referință ale sportului românesc.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a dat citire mesajului de condo­leanțe transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat: „Mircea Lucescu, un antrenor performant şi un creştin evlavios şi darnic”.   

Ulterior, cortegiul funerar a pornit spre Cimitirul Bellu, pe traseul Piața Operei - Splaiul Independenței - Piața Unirii - Bd. Dimitrie Cantemir - Calea Șerban Vodă - Piața Eroii Revoluției.

Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu. Momentul a fost marcat de onoruri militare, Fanfara Militară intonând Imnul Național al României, iar Garda Națională executând salve de tun în semn de respect.

Mircea Lucescu a fost una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului românesc, având o carieră impresionantă atât ca jucător, cât și ca antrenor. De‑a lungul activității sale, a pregătit echipe de prestigiu din România, precum Dinamo București, Rapid București, Corvinul Hunedoara, dar și cluburi internaționale de renume, inclusiv Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk și Zenit Sankt Petersburg, lăsând în urmă performanțe notabile și un stil de antrenorat apreciat pe plan internațional. Mircea Lucescu a fost distins în anul 2009 cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, oferit de Președinția României, în semn de apreciere pentru întreaga sa activitate fotbalistică și performanțele obținute ca antrenor.

A trecut la Domnul fiind ultimul selecționer al Echipei naționale de fotbal a României, pe care a mai antrenat-o între anii 1981-1986.

vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Slujba Vecerniei scoaterii Sfântului Epitaf la Catedrala Patriarhală Știri
    Slujba Vecerniei scoaterii Sfântului Epitaf la Catedrala Patriarhală

    Credincioșii bucureșteni au participat astăzi, 10 aprilie, la slujba Vecerniei scoaterii Sfântului Epitaf, săvârșită la Catedrala Patriarhală din București, unde a fost oficiată rânduiala specială în cadrul căreia Sfântul Epitaf a fost scos din Sfântul Altar și purtat, alături de Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce, până în mijlocul bisericii, fiind apoi așezat spre închinarea credincioșilor.

    10 Apr, 2026
  • Sfintele Pătimiri, evidențiate în cadrul Deniei celor 12 Evanghelii Știri
    Sfintele Pătimiri, evidențiate în cadrul Deniei celor 12 Evanghelii

    Biserica Ortodoxă a rânduit ca la Denia din Sfânta și Marea Vineri să fie citite mai multe pericope biblice din scrierile celor patru Sfinți Evangheliști, în cadrul Deniei celor 12 Evanghelii, pentru a evidenția Sfintele și Mântuitoarele Pătimiri ale Mântuitorului Iisus Hristos spre mântuirea neamului omenesc. La Catedrala Patriarhală, în această seară, 9 aprilie, slujba acestei Denii a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de clericii sfântului lăcaș.

    09 Apr, 2026
  • Sărbătoarea instituirii Sfintei Liturghii la Catedrala Patriarhală Știri
    Sărbătoarea instituirii Sfintei Liturghii la Catedrala Patriarhală

    Numeroși credincioși bucureșteni au participat astăzi, 9 aprilie, la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia, săvârșită la Catedrala Patriarhală din București de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, împreună cu un sobor de slujitori ai sfântului lăcaș.

    09 Apr, 2026
TOP 6 Știri