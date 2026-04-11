S‑a coborât Sfânta Lumină la Ierusalim

Sfânta Lumină s‑a pogorât astăzi, la ora 14:13, în fața a mii de pelerini ortodocși veniți din toate colțurile lumii. Momentul a fost trăit cu o emoție profundă, oamenii exprimându‑și bucuria prin rugăciuni de mulțumire. În această seară, Lumina Sfântă va ajunge și în România, în jurul orei 18:00.

Minunea a avut loc la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, după rostirea rugăciunii speciale din cadrul Vecerniei Sâmbetei Mari de către Preafericitul Părinte Teofil al III‑lea, Patriarhul Ierusalimului. Ulterior, Preafericirea Sa a împărțit Sfânta Lumină delegațiilor Bisericilor Ortodoxe surori și pelerinilor prezenți, care devin, an de an, martori ai acestui moment deosebit.

În această seară, Sfânta Lumină va fi adusă în România de către părintele arhimandrit Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, urmând să fie oferită, ca în fiecare an, delegațiilor eparhiilor Patriarhiei Române, la Aeroportul Internațional Otopeni.

Și în acest an, Sfânta Lumină va fi transportată de la București la Chișinău prin intermediul unui delegat al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, urmând să fie oferită parohiilor din cadrul Mitropoliei Basarabiei, potrivit Biroului de presă al Patriarhiei Române.

Pe Colina Bucuriei, în jurul orei 19:00, va avea loc primirea Sfintei Lumini de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la Catedrala Patriarhală istorică.

Ulterior, centrele eparhiale, prin intermediul protopopiatelor, vor distribui Lumina Sfântă către fiecare parohie, astfel încât aceasta să ajungă în toate regiunile țării.

În România, tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim a fost inițiată în anul 2009 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.