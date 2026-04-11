Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri S‑a coborât Sfânta Lumină la Ierusalim

S‑a coborât Sfânta Lumină la Ierusalim

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 11 Aprilie 2026

Sfânta Lumină s‑a pogorât astăzi, la ora 14:13, în fața a mii de pelerini ortodocși veniți din toate colțurile lumii. Momentul a fost trăit cu o emoție profundă, oamenii exprimându‑și bucuria prin rugăciuni de mulțumire. În această seară, Lumina Sfântă va ajunge și în România, în jurul orei 18:00.

Minunea a avut loc la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, după rostirea rugăciunii speciale din cadrul Vecerniei Sâmbetei Mari de către Preafericitul Părinte Teofil al III‑lea, Patriarhul Ierusalimului. Ulterior, Preafericirea Sa a împărțit Sfânta Lumină delegațiilor Bisericilor Ortodoxe surori și pelerinilor prezenți, care devin, an de an, martori ai acestui moment deosebit.

În această seară, Sfânta Lumină va fi adusă în România de către părintele arhimandrit Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, urmând să fie oferită, ca în fiecare an, delegațiilor eparhiilor Patriarhiei Române, la Aeroportul Internațional Otopeni.

Și în acest an, Sfânta Lumină va fi transportată de la București la Chișinău prin intermediul unui delegat al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, urmând să fie oferită parohiilor din cadrul Mitropoliei Basarabiei, potrivit Biroului de presă al Patriarhiei Române.

Pe Colina Bucuriei, în jurul orei 19:00, va avea loc primirea Sfintei Lumini de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la Catedrala Patriarhală istorică.

Ulterior, centrele eparhiale, prin intermediul protopopiatelor, vor distribui Lumina Sfântă către fiecare parohie, astfel încât aceasta să ajungă în toate regiunile țării.

În România, tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim a fost inițiată în anul 2009 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

 

  Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum Știri
    Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum

    Fostul internațional român Mircea Lucescu, care a trecut la cele veșnice în noaptea de marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, a fost condus pe ultimul drum astăzi, 10 aprilie. Slujba Înmormântării a fost oficiată în Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou, Paraclis Patriarhal, din București, de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor numeros de preoți și diaconi. La ceremonie au participat oficialități, conducători de cluburi, antrenori și numeroși foști jucători ai acestuia, care i‑au adus un ultim omagiu.

    10 Apr, 2026
