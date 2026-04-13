Învierea Domnului sărbătorită la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

Un articol de: Darius Echim - 13 Aprilie 2026

La Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în Duminica Sfintelor Paști, 12 aprilie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârşit slujba din Noaptea de Înviere, în prezenţa miilor de credincioși clujeni. Ierarhul le-a oferit Lumina Sfântă de la Ierusalim, cu îndemnul: „Veniţi de luaţi Lumină!”

Alături de ierarh, din sobor au făcut parte clerici de la Centrul eparhial, slujitori ai catedralei și părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu.

În cadrul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei le-a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură. Ierarhul a vorbit despre tema Scrisorii Pastorale din acest an, intitulată „Bucuria Paștilor o aduc mama, bunica și căldura căminului părintesc”, care pornește de la versetul scripturistic: „Îmi aduc iarăși aminte de credința ta neprefăcută, care, precum s-a sălășluit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunichi, tot așa sunt încredințat că și întru tine” (2 Timotei 1, 5). Subiectul se înscrie în tematica Anului omagial al pastorației familiei creștine și a Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

La finalul slujbei, ierarhul, soborul slujitor și miile de credincioși, cu lumânări în mâini, au efectuat procesiunea de înconjurare a catedralei, în sunete de clopote şi toacă, cântând troparul pascal „Hristos a înviat!”

Duminică dimineața, de la ora 10:00, la Catedrala Mitropolitană, ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie pascală și a citit Pastorala la Praznicul Învierii Domnului 2026.

În încheiere, Înaltpreasfinția Sa a adresat tuturor un îndemn inspirat din omilia pascală a Sfântului Ioan Gură de Aur: „Cei ce ați postit și cei ce n-ați postit, veseliți-vă astăzi. Masa este plină, ospătați-vă toți. Vițelul este mult, nimeni să nu iasă flămând. Gustați toți din ospățul credinței!”

Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu.

Începând cu ora 18:00, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului, au săvârşit Vecernia Învierii Domnului, o slujbă a bucuriei pascale adresată întregii lumi. În cadrul Vecerniei a fost citită Evanghelia în 12 limbi. Pericopa evanghelică care s-a citit cuprinde versetele de la 19 la 25 din capitolul 20 al Evangheliei după Ioan. Aceasta are o semnificaţie aparte și arată faptul că Hristos a venit să mântuiască toate popoarele lumii. Răspunsurile la strană au fost date de cântăreții catedralei. La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a susținut programul catehetic duminical „O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică”, în cadrul căruia a rostit un cuvânt de învățătură și a subliniat că „prin învierea Sa, Domnul Iisus Hristos distruge moartea”.

 

