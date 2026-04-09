x
×

Sfintele Pătimiri, evidențiate în cadrul Deniei celor 12 Evanghelii, la Catedrala Patriarhală

Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 09 Aprilie 2026

Biserica Ortodoxă a rânduit ca la Denia din Sfânta și Marea Vineri să fie citite mai multe pericope biblice din scrierile celor patru Sfinți Evangheliști, în cadrul Deniei celor 12 Evanghelii, pentru a evidenția Sfintele și Mântuitoarele Pătimiri ale Mântuitorului Iisus Hristos spre mântuirea neamului omenesc. La Catedrala Patriarhală, în această seară, 9 aprilie, slujba acestei Denii a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de clericii sfântului lăcaș.

Numeroși credincioși bucureșteni s‑au adunat în această seară de joi din Săptămâna Mare la „Slujba Sfintelor și Mântuitoarelor Pătimiri ale Domnului Iisus Hristos”, pentru a retrăi, în duh de rugăciune, momentele de suferință prin care a trecut Fiul lui Dumnezeu. Slujba a fost oficiată în Catedrala Patriarhală de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Unul dintre momentele deosebit de importante ale Deniei celor 12 Evanghelii, care reprezintă slujba Utreniei, a fost scoaterea Sfintei Cruci. Acest moment a avut loc în timpul cântării Antifonului al 15‑lea, între a 5‑a și a 6‑a Evanghelie. Sfânta Cruce a fost purtată în procesiune de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, însoțit de soborul slujitor, și a fost așezată în naosul sfântului lăcaș. După închinarea clericilor, credincioșii au fost invitați să aducă cinstire Sfintei și de viață făcătoarei Cruci a Fiului lui Dumnezeu.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, în care a explicat că nu există o iubire mai mare decât cea a Mântuitorului Iisus Hristos pentru toți oamenii.

„În seara aceasta, cu o încărcătură duhovnicească aparte, am fost cu toții părtași la momentele petrecute în Ierusalimul acelor zile, când Fiul lui Dumnezeu, coborât din înălțimea Tronului Său ceresc și făcut Om din iubire pentru oameni, a arătat că nimeni nu are o iubire mai mare decât aceea de a‑și pune viața pentru prietenii săi. Am ascultat cuvintele Sfintelor Evanghelii, rânduite de Părinții Bisericii. Unele dintre acestea ne‑au amintit de cuvintele rostite de Fiul lui Dumnezeu cu puțin timp înainte de a Se despărți de ucenicii Săi. Ni s‑a vorbit despre cea mai mare virtute pe care Mântuitorul Hristos a cerut‑o ucenicilor Săi, dar și despre cea mai greu de împlinit: iubirea. Vorbindu‑le despre aceasta, Hristos Domnul le‑a spus: «Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții» (Ioan 13, 35). Mântuitorul a rămas oarecum mâhnit și mirat atunci când unul dintre ucenici I‑a cerut să Îl arate pe Tatăl, iar El i‑a răspuns lui Filip: «De atâta vreme sunt cu voi și nu M‑ai cunoscut, Filipe? Cel ce M‑a văzut pe Mine L‑a văzut pe Tatăl» (Ioan 14, 9). Apoi, Mântuitorul le‑a spus un lucru la care, probabil, nu se așteptau: «Dacă M‑au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni» (Ioan 15, 20). Poate că în acel moment ucenicii nu au înțeles pe deplin aceste cuvinte, însă, după despărțirea de El, la Înălțarea Sa la cer, au simțit din plin această prigoană, care continuă și astăzi asupra ucenicilor Domnului”, a spus Preasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, dirijată de părintele conf. dr. Stelian Ionașcu, precum și de membri ai Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, coordonați de arhid. Mihail Bucă.

Ultima slujbă a Utreniei cu rânduială specială, numită denie, va fi săvârșită în seara zilei de vineri din Săptămâna Mare. În cadrul acesteia se va intona, în trei stări, Prohodul Domnului, cântare sobră de tânguire pentru punerea în Mormânt a Fiului lui Dumnezeu.

 

