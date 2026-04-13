x
×

Procesiune în cetatea Sibiului în Duminica Învierii

Procesiune în cetatea Sibiului în Duminica Învierii

Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 13 Aprilie 2026

Mulţimi de credincioşi din Sibiu au participat la slujba Vecerniei din Duminica Învierii, numită şi „A doua Înviere”, săvârşită la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din oraş de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. Alături de ierarh s-au aflat cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, slujitorii Catedralei Mitropolitane, precum şi preoții de la bisericile din Sibiu şi împrejurimi, informează Mitropolia Ardealului.

În cadrul slujbei religioase a fost citită Evanghelia în mai multe limbi, semn al universalităţii mesajului evanghelic şi al unităţii în Hristos Cel înviat.

După slujba Vecerniei, soborul şi credincioşii au pornit la Procesiunea Învierii prin centrul cetăţii Sibiului, spre a vesti tuturor marea minune a Învierii Domnului. Preoţii au purtat racla cu moaştele Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Ardealului, împreună cu icoana Învierii şi au cântat „Hristos a înviat!” şi alte cântări ale praznicului Sfintelor Paşti. Toţi cei care au participat la Procesiunea Învierii au fost binecuvântaţi la final de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu.

Preoţii, oficialităţile prezente şi oaspeţii au participat în încheiere la recepţia de Paşti de la Reşedinţa mitropolitană din Sibiu.

 

vezi toate ›Alte articole din Știri
  Slujba Vecerniei din prima zi de Paști la Catedrala Patriarhală
    Slujba Vecerniei din prima zi de Paști la Catedrala Patriarhală

    În prima zi de Paști, astăzi, 12 aprilie 2026, la Catedrala Patriarhală din București a fost săvârșită slujba Vecerniei Învierii Domnului, cu rânduială specială, cunoscută în tradiția populară drept „A doua Înviere”. Slujba a fost oficiată, la orele amiezii, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Preasfințitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum din cadrul Patriarhiei Antiohiei, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai Catedralei Patriarhale.

    12 Apr, 2026
  • Praznicul Învierii Domnului la Iași Știri
    „Sărbătoarea sărbătorilor și praznicul praznicelor”, Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, a adus lumină și bucurie la Catedrala Mitropolitană din Iași. Mii de ieșeni, cu lumânări, candele și coșuri

    12 Apr, 2026
TOP 6 Știri