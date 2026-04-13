Procesiune în cetatea Sibiului în Duminica Învierii

Mulţimi de credincioşi din Sibiu au participat la slujba Vecerniei din Duminica Învierii, numită şi „A doua Înviere”, săvârşită la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din oraş de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. Alături de ierarh s-au aflat cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, slujitorii Catedralei Mitropolitane, precum şi preoții de la bisericile din Sibiu şi împrejurimi, informează Mitropolia Ardealului.

În cadrul slujbei religioase a fost citită Evanghelia în mai multe limbi, semn al universalităţii mesajului evanghelic şi al unităţii în Hristos Cel înviat.

După slujba Vecerniei, soborul şi credincioşii au pornit la Procesiunea Învierii prin centrul cetăţii Sibiului, spre a vesti tuturor marea minune a Învierii Domnului. Preoţii au purtat racla cu moaştele Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Ardealului, împreună cu icoana Învierii şi au cântat „Hristos a înviat!” şi alte cântări ale praznicului Sfintelor Paşti. Toţi cei care au participat la Procesiunea Învierii au fost binecuvântaţi la final de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu.

Preoţii, oficialităţile prezente şi oaspeţii au participat în încheiere la recepţia de Paşti de la Reşedinţa mitropolitană din Sibiu.