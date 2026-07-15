Prima Tabără a „Micilor Apostoli” din acest an la Bulzești

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, Sectorul de tineret și catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei a organizat, în perioada 10-12 iulie 2026, prima serie din acest an a Taberei „Micii Apostoli”, care s-a desfășurat în localitatea Bulzești, județul Dolj.

Ajunsă la cea de-a treia ediție, Tabăra „Micii Apostoli” continuă să ofere copiilor un cadru în care educația, formarea duhovnicească și activitățile recreative se îmbină armonios. Prima tabără din 2026 a reunit 30 de copii și 10 voluntari care au petrecut împreună trei zile dedicate rugăciunii, învățării, jocului și comuniunii frățești. Activitățile s-au desfășurat la Școala Gimnazială „Marin Sorescu” din Bulzești și au debutat cu o slujbă de binecuvântare oficiată de părintele Ștefan Bărbulescu, consilier eparhial la sectorul amintit, împreună cu părintele Ștefan Bogdan Băcescu, reprezentant al Protoieriei Craiova Nord, şi părintele Florin Nicolae Sanda, parohul Parohiei Bulzești. La eveniment au participat, de asemenea, reprezentanți ai administrației publice locale și ai unității de învățământ.

Pe parcursul celor trei zile, copiii au participat la numeroase ateliere de educație nonformală, jocuri de echipă, activități recreative, o seară de film, un foc de tabără și momente de reflecție, menite să dezvolte spiritul de colaborare, responsabilitate și creativitate. Programul taberei a fost îmbogățit de prezența unor invitați care au abordat teme de interes pentru participanți. Cei mici au luat parte la un atelier interactiv dedicat siguranței rutiere, la un atelier interesant de matematică, dar au învățat și despre importanța cunoașterii și valorificării patrimoniului cultural.

Momentul culminant al taberei l-a constituit participarea la Sfânta Liturghie din ultima zi, când participanții au primit Sfânta Împărtășanie, încununând astfel experiența taberei prin întâlnirea euharistică cu Hristos. În cadrul festivității de încheiere s-au acordat diplome de participare și au avut loc o agapă frățească și vizitarea Casei memoriale „Marin Sorescu”, informează site-ul mitropoliaolteniei.ro.