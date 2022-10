Procesiunea „Calea Sfinților”, bucurie a reîntâlnirii pelerinilor

Credincioșii bucureșteni care au participat luni, 24 octombrie 2022, la procesiunea tradițională „Calea Sfinților” au trăit bucuria reîntâlnirii cu sfântul ocrotitor și momente de comuniune frățească, mărturisind credința ortodoxă pe străzile Capitalei prin cântare și rugăciune în comun. Anul acesta, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, aducător de sfinți în cetatea Bucureștilor, îl are împreună‑rugător pe Sfântul Ierarh Grigorie Palama, ale cărui cinstite moaște au fost aduse din Mitropolia de Veria, Naousa şi Kampania (Grecia). După întâlnirea celor două coloane și adăugarea delegației grecești, pelerinii au fost întâmpinați pe Colina Bucuriei de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care le‑a adresat un cuvânt de binecuvântare.

Pelerinajul istoric, reluat după doi ani din cauza pandemiei, a deschis sărbătoarea hramului de toamnă al Catedralei Patriarhale, aducând în comuniune credincioși jertfitori şi răbdători care anual sau pentru prima dată și‑au petrecut pașii către Ocrotitorul Bucureștilor, în care și‑au pus nădejdea pentru pacea, sănătatea și bucuria lor duhovnicească.

Potrivit tradiției, procesiunea a început în două locuri din centrul Capitalei, cu două coloane: una de la Catedrala Patriarhală și alta de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”‑Nou, având ca punct de întâlnire Crucea brâncovenească de la baza Dealului Patriarhiei.

Prima coloană, condusă de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a plecat de la Catedrala Patriarhală cu icoana și racla cu sfintele odoare duhovnicești ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, care au fost purtate pe bulevardul Regina Maria. Din alai au făcut parte stareți de mănăstiri, clerici din protopopiatele sectoarelor 4, 5 și 6 ale Capitalei și din Ilfov Sud, preoți de caritate și mulțime de credincioși. În urma raclei, pelerinii, care au purtat în mâini fire de dumitriţe, crizanteme și alte flori parfumate de toamnă, au intonat cântări închinate Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou împreună cu membrii Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale.

În cea de a doua coloană a procesiunii, condusă de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, au fost purtate icoana și moaștele Sfinților Mari Împărați și întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa, Elena, și icoana și moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina. Procesiunea a plecat de la Biserica „Sfântul Spiridon”‑Nou, Paraclis Patriarhal, urmând traseul: Calea Șerban Vodă - str. Bibescu Vodă - baza Dealului Patriarhiei. Cortegiul a fost deschis de clerici purtând Sfânta Cruce, ripide și steaguri bisericești, urmați de eleve ale Seminarului Teologic Ortodox „Sfânta Filofteia” de la Mănăstirea Pasărea, monahi și monahii. Acestora le‑au urmat clerici din protoieriile sectoarelor 1, 2 și 3 ale Capitalei și din Protoieria Ilfov Nord. La acest braț al procesiunii au luat parte stareții mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și consilierii eparhiali.

Procesiunea de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”‑Nou a plecat în sunet de clopote și în bătăi de toacă, iar pe parcursul ei, un grup de psalți a intonat troparele și condacele sfinților ale căror cinstite moaște au fost purtate, precum și troparul Cincizecimii și condacul „Apărătoare Doamnă”. În tot acest timp, câteva monahii au tămâiat raclele cu sfintele moaște, iar diaconii aflați alături de Episcopul‑vicar patriarhal au cădit, creând o atmosferă duhovnicească deosebită. O mulțime semnificativă de credincioși și pelerini a întregit coloana, aducând laude acestor sfinți împreună cu clericii prezenți, prin cântare, în duh de rugăciune.

Întâlnirea procesiunilor cu delegația Bisericii Ortodoxe a Greciei

La Crucea brâncovenească de la baza Colinei Bucuriei, procesiunea cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, care a venit de la Catedrala Patriarhală, s‑a întâlnit cu procesiunea cu moaștele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie. Aici a avut loc un moment important al evenimentului, întrucât celor două coloane li s‑a adăugat delegația Mitropoliei de Veria, Naousa şi Kampania (Grecia), condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Pantelimon, care a adus racla cu moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, precum și icoana Sfântului Ierarh Grigorie și a familiei sale.

În continuare, alaiul clericilor și credincioșilor a urcat spre Catedrala Patriarhală, unde a fost întâmpinat la Altarul de vară de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu ierarhi membri ai Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.

Întâmpinarea sfintelor moaște la Altarul de vară

După intonarea troparelor sfinților și săvârșirea slujbei Polihroniului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de binecuvântare.

De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Pantelimon, Mitropolitul Veriei, Naousei și Kampaniei, a rostit un cuvânt în care a mulțumit Întâistătătorului Bisericii noastre pentru invitație, rememorând vizita anterioară în care moaștele Sfântului Grigorie Palama au mai poposit în țara noastră: „Cu deosebită emoție îmi amintesc de manifestările impresionante ale dragostei și respectului poporului român cel iubitor de sfinți pe care le‑am trăit acum câțiva ani, în 2009, anul în care, printr‑un act patriarhal și sinodal al Patriarhiei noastre Ecumenice a Constantinopolului, au fost canonizați și trecuți în rândurile sfinților Bisericii Ortodoxe universale membrii familiei Sfântului Grigorie Palama, atunci când am adus la Galați cinstitele, de har purtătoarele și de mir izvorâtoarele moaște ale marelui nostru Părinte al Bisericii, Sfântul Grigorie Palama, la invitația Înaltpreasfințitului Părinte Casian al Dunării de Jos și având, bineînțeles, înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. De aceea, cu multă bucurie am acceptat invitația Preafericirii Voastre și am adus din nou aici nu un tezaur lumesc sau o moștenire istorică, ci o comoară cerească, un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Grigorie Palama, a căror valoare nu constă în mărime, ci în harul Duhului Sfânt, al Celui ce S‑a sălășluit într‑însele și ține laolaltă instituția Bisericii, al Celui ce împărtășește harismele și preface oasele uscate într‑un izvor nesecat de sfințire și de har, vindecând, deopotrivă, bolile sufletești și trupești”.

La final, sfintele icoane şi sfintele moaşte au fost depuse spre închinare în „Baldachinul Sfinților” de pe Colina Patriarhiei pentru a fi cinstite de pelerini.

Pelerinajul de pe Dealul Patriarhiei la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama continuă până vineri, 28 octombrie 2022.