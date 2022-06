Revedere după 40 de ani a promoţiei 1982 a Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ

La Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamţ, a avut loc marţi, 31 mai 2022, festivitatea de revedere a promoţiei 1977‑1982. Programul zilei a debutat prin Sfânta Liturghie, săvârşită în Biserica „Sfântul Ioan Iacob” din incinta instituţiei de învăţământ teologic, de către Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un ales sobor de preoţi, foşti colegi de‑ai Preasfinţiei Sale.

În continuare, a fost oficiată slujba Parastasului pentru toţi profesorii şi absolvenţii din promoţia 1982, trecuţi la Domnul. În cuvântul de învăţătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul i‑a mulţumit lui Dumnezeu pentru reîntâlnirea cu foştii colegi de seminar, marcată de clipe pline de emoţie şi nostalgie, precum şi pentru participarea în comuniune a tuturor la sfintele slujbe prilejuite de acest moment festiv. „Dintre toate întâlnirile noastre de până acum atmosfera din acest an a fost cea mai duhovnicească şi de aceea Îi mulţumim lui Dumnezeu. Îi mulţumim Domnului şi pentru că am slujit astăzi toţi colegii împreună, împărtăşindu‑ne din acelaşi Sfânt Potir, ca simbol al unităţii ce ne leagă, în primul rând, ca slujitori ai Sfântului Altar al lui Hristos, iar în al doilea rând, ca absolvenţi ai aceleiaşi generaţii de elevi seminarişti aici la Seminarul Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamţ. Cred că este cea mai frumoasă întâlnire de până acum şi faptul că am slujit cu toţii la Sfânta Liturghie este un lucru semnificativ”, a subliniat Preasfinţia Sa.

În continuare, ierarhul i‑a mulţumit pr. prof. Mihai Vizitiu, fost director al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamţ, pentru participare, dar mai ales pentru implicarea în formarea şi educarea multor generaţii de tineri seminarişti.

Activităţile aniversare au continuat în sala de festivităţi a unităţii de învăţământ teologic, cu strigarea catalogului şi cu discursurile dedicate momentului.