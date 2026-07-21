Șantierul Catedralei Naționale în perioada verii

Sezonul cald reprezintă, ca întotdeauna, o perioadă de lucru intens la Catedrala Națională din București, unde activitatea se desfășoară neîntrerupt în vederea parcurgerii etapelor de edificare și de punere în valoare a celui mai reprezentativ lăcaș de închinare al Bisericii Ortodoxe Române. Deși imaginea exterioară a monumentului rămâne neschimbată, în interior continuă o lucrare de mare amploare, discretă pentru privitorul obișnuit, dar esențială pentru desăvârșirea întregului ansamblu.

Ridicată ca simbol al recunoștinței față de Dumnezeu și față de jertfa înaintașilor, Catedrala Națională continuă să se întregească printr‑o lucrare desfășurată cu responsabilitate, răbdare și atenție pentru fiecare detaliu. Fiecare intervenție a echipelor de constructori și de pictori bisericești urmărește integrarea armonioasă a componentelor arhitecturale, artistice și liturgice, astfel încât întregul ansamblu să răspundă atât exigențelor tehnice, cât și vocației sale spirituale.

În această perioadă, eforturile echipelor implicate se concentrează asupra lucrărilor interioare atât în catedrala propriu‑zisă, cât și în paraclisul aflat la cota -11.00 metri. În acest sens, inginerul Petre Chiuță, consilier patriarhal la Sectorul monumente și construcții bisericești al Administrației Patriarhale, ne‑a oferit mai multe detalii cu privire la activitatea desfășurată în prezent: „În spațiul liturgic principal de la cota 0.00 m continuă lucrările de pictură în tehnica mozaic în pronaos. De asemenea, în pridvorul Altarului se execută lucrări de placare cu piatră a pardoselii. Totodată, se desfășoară lucrări de amenajare a paraclisului închinat Sfinților Cuvioși Ioan Iacob Hozevitul și Daniil Sihastrul de la cota -11.00 m. În prezent, se execută lucrări de instalații de stingere a incendiului, ventilație și climatizare, respectiv instalații electrice, lucrări de execuție a plafoanelor sălii principale și a bolții Altarului, precum și pictura în tehnica a secco la pereții sălii principale”.

În tot acest timp, Catedrala Națională își păstrează deschise porțile pentru cei care doresc să îi descopere frumusețea și măreția. Pe tot parcursul verii, esplanada sfântului lăcaș poate fi vizitată de pelerini, de turiști și de toți cei interesați să admire îndeaproape monumentalul ansamblu arhitectural. Vizitatorii au astfel posibilitatea de a observa stadiul lucrărilor, de a contempla proporțiile impresionante ale edificiului și de a înțelege mai bine amploarea unui proiect care îmbină tradiția, arta și tehnologia modernă într‑o construcție destinată să dăinuie peste generații. Pentru numeroși pelerini, oprirea la Catedrala Națională a devenit deja o etapă firească a itinerarului spiritual prin Capitală. Totodată, pentru turiștii români și străini, ansamblul reprezintă un obiectiv de referință ce impresionează prin dimensiuni, expresivitate arhitecturală și simbolism. În acest context, începând cu data de 10 iulie, lăcașul de rugăciune a fost inclus în traseul autobuzelor turistice care parcurg linia Bucharest City Tour.

Pelerinii și vizitatorii care ajung la Catedrala Națională au, din luna martie, un motiv de bucurie, întrucât două noi magazine de obiecte bisericești au fost deschise în incinta monumentalului edificiu religios. Esplanada Catedralei Naționale și magazinele de obiecte bisericești „Bucuria pelerinului” și „Daruri ale Sfântului Andrei” sunt deschise publicului în fiecare zi, între orele 10:00 și 18:00.

Modalități de sprijin

Detalii despre modalitatea prin care puteți susține lucrările de pictură în mozaic de la Catedrala Națională aflați accesând platforma online pictamcatedrala.ro și selectând categoria „Contribuie” din meniul de navigare. Dintre aceste modalități, amintim: donația realizată la orice unitate de cult; donația prin SMS la 8822 cu textul „Pictura”, în valoare de 2 euro; donația online, direct pe site‑ul amintit; depunerea de numerar sau transfer bancar în conturile RO91RNCB0075004895030395 (lei) și RO64RNCB0075004895030396 (euro) ale Patriarhiei Române.