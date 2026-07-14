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Catedrala Națională, inclusă în traseul autobuzelor turistice

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Un articol de: Cristina Zamfirescu - 14 Iulie 2026

Traseul liniei turistice Bucharest City Tour a fost prelungit, de vineri, 10 iulie 2026, până la Catedrala Naţională, a anunţat Societatea de Transport Bucureşti, într-o postare pe Facebook, potrivit Agerpres. Traseul Roşu, pe care se circulă vinerea, parcurge bulevardele mari ale Bucureştiului, cu staţii la Piaţa Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piaţa Victoriei, Piaţa Revoluţiei, bd. Regina Elisabeta (staţie nouă), CEC, Palatul Parlamentului, Calea 13 Septembrie, Catedrala Naţională a României (staţie nouă), Palatul Parlamentului (bd. Naţiunile Unite - staţie nouă), Palatul Parlamentului (revenire), Piaţa Unirii, Universitate, Piaţa Romană, Piaţa Victoriei, Piaţa Charles de Gaulle, Parcul Regele Mihai I, Muzeul Satului, Piaţa Presei.

Sâmbăta şi duminica se circulă pe Traseul Albastru: Piaţa Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piaţa Victoriei, Piaţa Romană, Universitate, Palatul Parlamentului (bd. Libertăţii), Calea 13 Septembrie (staţie nouă), Catedrala Naţională (staţie nouă), Palatul Parlamentului (bd. Naţiunile Unite - staţie nouă), Palatul Parlamentului (revenire), Piaţa Unirii.

Autobuzele „Bucharest City Tour” au program vinerea, sâmbăta, duminica şi în zilele de sărbătoare legală, între orele 10:00 și 21:00. Tarifele sunt de 49 de lei pentru adulţi şi 25 de lei pentru copiii cu vârste între 4 şi 14 ani. 

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