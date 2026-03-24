Magazine și acces pe esplanadă pentru pelerinii Catedralei Naționale

Pelerinii și vizitatorii care doresc să ajungă la Catedrala Națională au, începând de miercuri, 25 martie, un motiv de bucurie, întrucât două noi magazine de obiecte bisericești au fost deschise în incinta monumentalului edificiu religios. Cu acest prilej, toți cei care doresc să viziteze Catedrala Națională vor avea acces pe esplanada din fața lăcașului de închinare pentru a putea admira îndeaproape măreția acestui simbol al credinței românești.

Deschiderea celor două noi magazine ale Serviciului de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor le oferă pelerinilor șansa de a pleca de la Catedrala Națională cu un suvenir sau un obiect de cult care să le aducă aminte de această vizită. Întrucât lucrările la pictura în mozaic continuă la interior, iar accesul vizitatorilor este restricționat, deschiderea celor două magazine marchează și momentul în care esplanada generoasă a catedralei devine vizitabilă pentru orice credincios sau turist.

Mai multe informații despre obiectele ce pot fi achiziționate de pelerini și despre programul celor două magazine ne-a oferit părintele arhimandrit Joachim Bejenariu, consilier eparhial și directorul Serviciului de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor: „Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu atenta îndrumare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de sărbătoarea Bunei Vestiri venim cu vestea cea bună a deschiderii celor două magazine de obiecte bisericești din incinta Catedralei Naționale, «Bucuria pelerinului - suvenire» și «Daruri ale Sfântului Andrei - suvenire». Cele două magazine ale Serviciului de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor sunt situate pe platoul din fața monumentalului edificiu emblematic al Ortodoxiei românești, unul în partea de sud, iar celălalt în partea de nord. Pelerinii vor găsi aici o ofertă deosebit de bogată de produse bisericești, precum suvenire cu Catedrala Națională - brelocuri, insigne, vederi din interior și din exterior, icoane, veșminte, cărți bisericești, produse de pangar - metanii, cărbuni, tămâie, candele, vin liturgic, dar și alte produse. Programul celor două magazine din ansamblul Catedralei Naționale va fi unul zilnic, inclusiv sâmbăta și duminica, în intervalul orar 10:00-18:00”.

La rândul său, părintele Nicolae Crîngașu, consilier patriarhal coordonator la Sectorul monumente și construcții bisericești al Patriarhiei Române, ne-a vorbit despre eforturile depuse pentru ca aceste magazine să poată fi frecventate de pelerini: „Cred că vestea deschiderii acestor două noi magazine va fi primită de cei care doresc să viziteze Catedrala Națională cu foarte multă bucurie, așa cum sugerează și numele primului magazin, «Bucuria pelerinului». Am observat la marile evenimente petrecute recent, mai ales la sfințire, ce bucurie au oamenii ca, atunci când vizitează Catedrala Națională, să își cumpere un obiect de cult sau un suvenir care să le amintească de vizita lor aici, să păstreze permanent acest moment în trăirea lor duhovnicească. De aceea, cred că deschiderea acestor două magazine bisericești va fi o bucurie pentru toată lumea. Efortul de a deschide aceste magazine a fost foarte mare pentru că, în stadiul în care am început amenajarea lor, erau departe de a fi date în folosință. A trebuit să ne ocupăm de instalații, de toate finisajele interioare, de pardoseli, de închideri și de dotarea cu tot ceea ce este necesar pentru gestiunea magazinului. Am avut și unele probleme legate de structura de rezistență a plăcii de deasupra magazinului care a trebuit consolidată prin aplicarea unor benzi de carbon pe tavan, o lucrare care a fost costisitoare din punct de vedere financiar și al timpului, dar am respectat astfel întru totul indicațiile proiectantului. Așadar, efortul amenajării lor a fost unul foarte mare. Accesul către magazine se va face pe intrarea principală, pe poarta mare și frumoasă pe care am montat-o recent, printre cele două turnuri. Toată esplanada dintre cele patru porticuri va fi vizitabilă până la scările care acced către catedrală, respectiv până la platforma montată pentru a oferi accesul în ambele magazine. În acest fel, catedrala va putea fi văzută și fotografiată mai îndeaproape de vizitatori, iar accesul se va face prin această esplanadă în condiții de securitate și siguranță, întrucât încă suntem în stare de șantier. Legat de acest lucru, mai avem ca prioritate în săptămânile următoare găsirea unei soluții pentru accesul pe timp de ploaie abundentă, astfel încât să ne înscriem cu această soluție și în proiectul final de amenajare a întregii platforme ca Altar de vară”.

