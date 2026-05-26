Lecție practică la Cantina socială „Sfânta Filofteia”

Elevii claselor a IX‑a A și a X‑a A de la Școala Profesională Specială Nr. 3 din Capitală, specializarea brutar-patiser-preparator produse de panificație, au participat, în ziua de 26 mai, la un atelier practic desfășurat în sala de mese a Cantinei sociale „Sfânta Filofteia”, coordonată de Cristina Untaru. Activitatea a fost organizată în baza parteneriatului încheiat între Asociația Diaconia - Filiala sector 4, sub egida căreia funcționează cantina, și Școala Profesională Specială Nr. 3.

Însoțiți de profesorii coordonatori Florica Pancu și Elena Voinea, precum și de dirigintele clasei a IX‑a A, Gheorghe Neculai, elevii au avut ocazia să își pună în practică cunoștințele dobândite la școală într‑un context real de lucru, activitatea având un important caracter social. Pe parcursul atelierului, tinerii au pregătit cornulețe pentru aproximativ 60 de persoane, beneficiari ai cantinei sociale. Sub îndrumarea cadrelor didactice, aceștia au parcurs toate etapele procesului tehnologic: dozarea ingredientelor, frământarea și porționarea aluatului, modelarea produselor și coacerea acestora. Activitatea a avut nu doar un rol practic, de consolidare a competențelor profesionale specifice domeniului panificației și patiseriei, ci și unul educativ, contribuind la dezvoltarea spiritului de echipă, a responsabilității și a implicării sociale.

O parte din elevi au fost însoțiți și de părinți, care au avut astfel ocazia să observe modul în care copiii își valorifică aptitudinile într‑un cadru concret și util comunității. Pentru mulți dintre participanți, experiența a reprezentat mai mult decât un simplu exercițiu practic: a fost o întâlnire directă cu ideea de solidaritate și grijă față de cei aflați în dificultate. Prin astfel de inițiative, școala și partenerii implicați demonstrează importanța îmbinării pregătirii profesionale cu educația pentru comunitate, oferind elevilor exemple reale de implicare și responsabilitate socială.