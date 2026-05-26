Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Lecție practică la Cantina socială „Sfânta Filofteia”

Lecție practică la Cantina socială „Sfânta Filofteia”

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 26 Mai 2026

Elevii claselor a IX‑a A și a X‑a A de la Școala Profesională Specială Nr. 3 din Capitală, specializarea brutar-patiser-preparator produse de panificație, au participat, în ziua de 26 mai, la un atelier practic desfășurat în sala de mese a Cantinei sociale „Sfânta Filofteia”, coordonată de Cristina Untaru. Activitatea a fost organizată în baza parteneriatului încheiat între Asociația Diaconia - Filiala sector 4, sub egida căreia funcționează cantina, și Școala Profesională Specială Nr. 3.

Însoțiți de profesorii coordonatori Florica Pancu și Elena Voinea, precum și de dirigintele clasei a IX‑a A, Gheorghe Neculai, elevii au avut ocazia să își pună în practică cunoștințele dobândite la școală într‑un context real de lucru, activitatea având un important caracter social. Pe parcursul atelierului, tinerii au pregătit cornulețe pentru aproximativ 60 de persoane, beneficiari ai cantinei sociale. Sub îndrumarea cadrelor didactice, aceștia au parcurs toate etapele procesului tehnologic: dozarea ingredientelor, frământarea și porționarea aluatului, modelarea produselor și coacerea acestora. Activitatea a avut nu doar un rol practic, de consolidare a competențelor profesionale specifice domeniului panificației și patiseriei, ci și unul educativ, contribuind la dezvoltarea spiritului de echipă, a responsabilității și a implicării sociale.

O parte din elevi au fost însoțiți și de părinți, care au avut astfel ocazia să observe modul în care copiii își valorifică aptitudinile într‑un cadru concret și util comunității. Pentru mulți dintre participanți, experiența a reprezentat mai mult decât un simplu exercițiu practic: a fost o întâlnire directă cu ideea de solidaritate și grijă față de cei aflați în dificultate. Prin astfel de inițiative, școala și partenerii implicați demonstrează importanța îmbinării pregătirii profesionale cu educația pentru comunitate, oferind elevilor exemple reale de implicare și responsabilitate socială.

 

Citeşte mai multe despre:   Cantina sociala Sfanta Filofteia Bucuresti  -   Asociația Diaconia filiala Sector 4
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri