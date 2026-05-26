Piatră de temelie pentru o nouă biserică în parohia vrânceană Lămotești

În seara zilei de duminică, 24 mai, credincioșii Parohiei Lămotești din comuna vrânceană Milcovul au participat la slujba punerii pietrei de temelie pentru noua biserică din comunitate, cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”.

Nevoia ridicării noului lăcaș a apărut ca urmare a stării avansate de degradare a vechii biserici parohiale, ale cărei deficiențe structurale majore nu mai permiteau realizarea unor lucrări de consolidare, fiind necesară demolarea ei. Lucrările de zidire a noii biserici, chiar pe amplasamentul celei vechi, au fost demarate în data de 16 iulie 2024.

Delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian la eveniment a fost părintele Marian Gegea, vicar administrativ al Eparhiei Buzăului și Vrancei, care a săvârșit rânduiala de sfințire a temeliei lăcașului de cult împreună cu părintele Oscar Frunză, protoiereu al Protopopiatului Focșani II, părintele paroh Robert‑Laurențiu Olteanu și alți slujitori.

În cuvântul rostit la finalul slujbei, părintele vicar Marian Gegea a vorbit despre importanța edificării unei biserici, subliniind că ridicarea unui nou lăcaș de rugăciune reprezintă o poartă spre cer deschisă în mijlocul comunității și un far spiritual pentru generațiile viitoare.

Preotul paroh Robert‑Laurențiu Olteanu a mulțumit delegatului Părintelui Arhiepiscop Ciprian pentru prezență și slujire, autorităților județene și locale, precum și tuturor persoanelor care au susținut demersurile edilitare de până acum.