Cursul festiv al absolvenţilor Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi

Absolvenţii promoţiei 2026 din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi au organizat luni, 25 mai, cursul festiv la finalizarea studiilor. Programul a început cu participarea tinerilor teologi la Sfânta Liturghie şi la slujba de mulţumire oficiate în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi.

În cuvântul adresat absolvenţilor, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a vorbit despre mulţumirea pe care care trebuie să o manifestăm faţă de Dumnezeu şi faţă de cei care ne‑au sprijinit în formarea noastră de‑a lungul vieţii.

În continuare, în Aula Magna „Al. I. Cuza” din cadrul Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie, s‑a desfăşurat cursul festiv al acestei promoţii de absolvenţi de la toate specializările.

În deschiderea festivităţii, toţi cei prezenţi au cântat cunoscutul cântec academic „Gaudeamus igitur”.

La eveniment a fost prezent Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, care a adresat un cuvânt de binecuvântare şi de apreciere atât absolvenţilor, cât şi cadrelor didactice, care, pe parcursul anilor de studiu, au depus efortul pentru transmiterea şi dobândirea cunoştinţelor necesare formării lor profesionale şi umane.

În continuare, profesorii şi absolvenţii au rostit alocuţiuni adecvate momentului solemn al absolvirii cursurilor de licenţă şi masterat.

La final, au fost oferite diplome, medalii, cărţi şi flori şi a fost predată în mod simbolic cheia următoarei generaţii de studenţi.

Anul acesta, 158 de studenţi şi masteranzi au absolvit cursurile Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi, dintre aceştia 27 la specializările Artă sacră şi Asistenţă socială (licenţă) şi 15 la Spiritualitate ortodoxă şi Asistenţă socială (master).