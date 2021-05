Sărbătoare în lumina Învierii Domnului la Caransebeș

Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Caransebeș și-a sărbătorit hramul în Duminica Sfântului Apostol Toma. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu 9 ierarhi, în prezența a nu­meroși credincioși caransebe­șeni. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Cvintetul vocal Anatoly al Filarmonicii din Brașov.

Alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, la Sfânta Liturghie din catedrală au slujit și Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului; Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului; Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei; Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei; Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului; Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii; Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei; Prea­sfinţitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei; și Preasfinţitul Părinte Nestor Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Teodosie, care a vorbit despre statornicia în credinţă pe care fiecare trebuie să o aibă faţă de Învierea Mântuitorului: „Îndoiala este un păcat atât de greu, încât cine se îndoiește devine un om împărțit. Bine este ca omul să creadă, dar cu hotărâre și nu cu jumătate de inimă, ci să fie cu toată viața alipit de Dumnezeu. Toți cei care nu vor să vină să Îl vadă pe Domnul în fiecare duminică și sărbătoare sunt oameni îndoielnici şi nu sunt preocupați de Hristos, Care este viața noastră și Care ne-a răscumpărat. Adevărul Învierii este cel mai mare, este culmea adevărurilor de credință, iar oricine crede că Iisus S-a întrupat, S-a schimbat la față, că a trăit cu oamenii, a pătimit și a murit, dar nu crede deplin în Învierea Domnului, se află departe de adevărul care trebuie să domnească în mintea, inima și viața noastră”.

De asemenea, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, a vorbit despre reuşita organizării în acest an, după tradiţie, a unei serii de evenimente spirituale şi culturale: „Cu mult drag și dor am organizat în acest an, în Episcopia Caransebeșului, «Zilele Credinței și Culturii», anul trecut fiind un lucru imposibil din cauza pandemiei. Am început acest șir al manifestărilor spiritual-culturale cu hramul Catedralei noastre Episcopale, o catedrală mult visată de înaintașii noștri. S-au rugat astăzi zece arhierei, preoți, diaconi, dar și mulți cre­dincioși, autorități, ctitori, închinători și binefăcători”.

După Sfânta Liturghie, a fost lansat albumul aniversar „Catedrala Episcopală din Caransebeș - mărturia unui vis împlinit”, care a fost prezentat de părintele arhimandrit Casian Rușeț, consilier cultural al Episcopiei Caranse­beșului. Ulterior, a avut loc în fața catedralei și un moment artistic de promovare a folclorului tradi­țional bănățean.