Sesiune de comunicări științifice la Facultatea „Justinian Patriarhul”

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a organizat joi, 4 decembrie, o sesiune de comunicări științifice dedicată marcării a trei aniversări importante: 1.700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române și 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentul, desfășurat în sala de lectură a bibliotecii facultății, a reunit cadre didactice, cercetători și studenți.

Întâlnirea a fost deschisă de părintele conf. univ. dr. Marian Vild, directorul Departamentului de teologie istorică, biblică și filologie.

Programul a cuprins 12 referate științifice, care au evidențiat importanța și evoluția istorică a Bisericii Ortodoxe Române, aducând în prim‑plan personalități marcante, momente definitorii și contribuția spirituală a acesteia la formarea identității naționale. Participanții au subliniat nu doar valoarea teologică a acestor aniversări, ci și actualitatea lor, demonstrând că moștenirea Bisericii continuă să inspire și să modeleze generațiile de astăzi.

Primul referat a fost susținut de părintele lect. univ. dr. Cosmin Pricop, decanul instituției de învățământ, care a subliniat importanța aprofundării tradiției patristice în înțelegerea textelor biblice: „Titlul lucrării mele este: «Construcția autorității. Împrejurările alcătuirii Evangheliei după Ioan la unii Părinți Apostolici», și am dorit să arăt că, atunci când vine vorba de autorul unei Evanghelii, există o construcție a autorității lui atât pe parcursul celor care interpretează Evanghelia respectivă, cât și pe parcursul timpului și al perioadei în care acest text biblic este interpretat sau se recurge la el”.

În continuare, părintele arhid. lect. univ. dr. Eugen Maftei, consilier eparhial, a prezentat o analiză referitoare la modul în care Sfântul Atanasie al Alexandriei și Marcel de Ancira au înțeles unitatea lui Dumnezeu. În intervenția sa, părintele arhidiacon a subliniat că „ambii aveau ca scop principal combaterea arianismului. Din păcate, din scrierile lui Marcel s‑au păstrat doar câteva fragmente, provenind dintr‑o lucrare împotriva lui Asterius, filosof și susținător al lui Arie. Această lucrare a supraviețuit datorită lui Eusebius de Cezareea, care a combătut ideile respective, oferindu‑ne astfel o fereastră valoroasă către dezbaterile teologice ale vremii”.

Sesiunea s‑a încheiat cu discuții și dezbateri deschise, oferind participanților oportunitatea de a explora în profunzime temele prezentate și de a dialoga cu invitații despre perspectivele teologice tratate.