Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite la Miercurea Ciuc

Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite la Miercurea Ciuc

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Arhid. Alexandru Moroianu - 01 Martie 2026

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a săvârșit prima Sfântă Liturghie a Darurilor înainte sfințite din acest post, la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, în cea de a cincea zi din Postul Mare, la ceas de Vecernie.

Arhimandritul Hrisostom Chiriac, consilier eparhial în cadrul Episcopiei Covasnei şi Harghitei, a rostit un cuvânt de învățătură cu privire la importanța trăirii autentice a pocăinței. Referindu‑se la specificul Liturghiei Darurilor înainte sfințite, arhim. Hrisostom Chiriac a arătat că aceasta este o slujbă lipsită de fastul liturgic al Liturghiilor Sfântului Ioan Gură de Aur sau Sfântului Vasile cel Mare, dar „este bogată în trăire și în simțire, iar cântările ei ne introduc într‑o atmosferă de taină și adâncime”. De asemenea, a evidențiat în mod deosebit dimensiunea tăcerii: „Această slujbă este caracterizată de multă liniște, în momentele rânduite, atât preotul, cât și strana nimic zicând - tăcere deplină. Iar această tăcere ne învață că doar în liniște putem simți cu adevărat prezența lui Dumnezeu”.

Credincioșii care s‑au pregătit au primit Sfânta Împărtășanie, ca încununare a ostenelii lor duhovnicești. La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Andrei i‑a binecuvântat pe toți cei prezenți, mulțumindu‑le pentru participare și pentru râvna arătată în această perioadă de pocăință.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei  -   Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Hram la biserica din satul hunedorean Peștenița Știri
    Hram la biserica din satul hunedorean Peștenița

    În prima sâmbătă din Postul Mare, când s‑a făcut pomenirea Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, 28 februarie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie,

    01 Mar, 2026
  • Sfințirea unei noi racle la un spital din Capitală Știri
    Sfințirea unei noi racle la un spital din Capitală

    Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, astăzi, 28 februarie, în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Ioan Casian, la biserica Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București a avut loc slujba de sfințire a noii racle care va adăposti o părticică din sfintele moaște ale sfântului dobrogean, aflată in patrimoniul capelei spitalului, precum și a unui nou chivot. Cu acest prilej, părintele Ștefan Zară, consilier eparhial, a oficiat slujba de sfințire a noii racle, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

    28 Feb, 2026
  • Rugăciune de pocăință la Buzău și Focșani Știri
    Rugăciune de pocăință la Buzău și Focșani

    În primele patru zile ale Postului Sfintelor Paști, 23-26 februarie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a oficiat slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia a citit

    27 Feb, 2026
TOP 6 Știri