Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul cinstit la o parohie din Argeş

Data: 06 Iulie 2026

Parohia Tutana Deal, județul Argeș, și‑a sărbătorit duminică, 5 iulie, hramul, „Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul”. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Parinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a săvârșit slujba de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii acestui sfânt lăcaș. S‑au înălțat rugăciuni pentru odihna sufletelor celor care, de‑a lungul veacurilor, au sprijinit și au păstrat vie moștenirea spirituală a fostei Mănăstiri Tutana, astăzi biserică de mir. Sărbătoarea hramului a reunit numeroși credincioși din parohie și din localitățile învecinate, care au participat cu evlavie la Sfânta Liturghie și s‑au rugat, cinstindu‑l pe Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul, ocrotitorul acestui vechi și valoros lăcaș de cult.

Fosta Mănăstire Tutana, situată în satul Tutana, județul Argeș, este unul dintre cele mai vechi și importante așezăminte monahale din Țara Românească. Tradiția consemnează întemeierea sa în timpul domniei lui Vlaicu Vodă (1364‑1377), de către sihaștri români veniți de la Mănăstirea Cotmeana, care viețuiseră o perioadă la Muntele Athos. Inițial organizată ca sihăstrie, înainte de anul 1377 a fost transformată în mănăstire de obște, reprezentând prima așezare monahală din Țara Românească organizată după tradiția athonită. Astăzi, fosta Mănăstire Tutana, devenită biserică de mir, rămâne un monument de mare valoare istorică, arhitecturală și spirituală, conform arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.