Sfinţirea bisericii dintr-o parohie din judeţul Brăila

În ziua Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la Bucureşti, 13 iulie, credincioşii din Parohia Tichileşti 2, judeţul Brăila, au trăit momente de bucurie şi împlinire prin participarea la sfinţirea bisericii parohiale închinate Înălţării Domnului şi Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Biserica a primit şi hramul sărbătorii Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București.

După Sfânta Liturghie, în cadrul căreia au fost împărtăşiţi mulţi copii din localitate, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârşit slujba de târnosire a bisericii Parohiei Tichileşti 2, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. La eveniment au participat autorităţi locale, ctitori, elevi îmbrăcaţi în costume tradiţionale româneşti, purtând pe braţe icoanele Sfintelor Femei Românce, precum şi credincioşi din localitatea Tichileşti, dar şi din alte localităţi învecinate.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre importanţa lăcaşului de închinare din comunităţile creştine, subliniind totodată importanța spirituală a momentului şi amintind că și inimile credincioșilor sunt, la rândul lor, altare. Ierarhul a mai arătat că biserica a primit cu această ocazie cel de‑al treilea hram, închinat Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou în Capitală.

De asemenea, Părintele Arhiepiscop a menţionat că acest lăcaș de cult a primit în dar, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, un veșmânt care a stat pe sfintele moaște ale Sfântului Dimitrie, menit să ocrotească întreaga comunitate.

„Iată, avem aici luminile din icoanele Sfintelor Femei Românce şi luminile de pe brațele nepoților Sfintelor Femei Românce în costume tradiționale, ca și altădată. Luminile credincioșilor de la Tichilești, de la noua biserică cu hramul «Înălțarea Domnului» și «Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou», ne împărtășesc astăzi, la sfințirea unui nou Altar, că și inimile credincioșilor sunt altar. Mai avem o mare binecuvântare. Biserica a primit al treilea hram: «Aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștiului», căci această biserică are un odor de mult preț, din darul și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, un veșmânt care a stat pe sfințitele moaște ale sfântului la București, să ocrotească, să încălzească toate inimile copiilor, părinților și bunicilor, așa, în blândețea sfântului care toată viața a căutat să nu încalce legea iubirii, fiind atent la orice persoană pe care a văzut‑o ca pe o icoană, cum și noi vedem astăzi o slăvită icoană locală a cinstitorilor Sfântului Dimitrie de la București”, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian.

În continuare, pentru implicarea în lucrările de construcţie şi de amenajare a noii biserici, ierarhul a acordat preotului paroh Eduard‑Mihai Bolovan rangul de iconom stavrofor, iar cei care au sprijinit aceste lucrări au primit daruri. Pentru credincioşii participanţi la această sărbătoare, trecerea prin Sfântul Altar, după sfinţire, şi închinarea la Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă au reprezentat momente unice, pline de evlavie şi de emoţie. Evenimentul s‑a încheiat cu săvârşirea parastasului pentru preoţii, ctitorii şi binefăcătorii acestui sfânt lăcaş trecuţi la cele veşnice.

În anul 2024, în semn de aleasă preţuire şi binecuvântare, spre folos duhovnicesc şi sporire în credinţă, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit în dar acestei parohii un veşmânt care a acoperit moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.

Tot luni, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a sfinţit în municipiul Brăila crucile ce urmează a fi aşezate pe Biserica „Sfântul Ştefan cel Mare”.