Sfințirea sediului Inspectoratului de Jandarmi Județean „Bogdan Vodă” din municipiul Suceava

Joi, 19 februarie, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a binecuvântat lucrările realizate la Inspectoratul de Jandarmi Județean „Bogdan Vodă” din Suceava. Acesta a trecut recent printr‑un amplu proces de modernizare.

Evenimentul a debutat cu intonarea Imnului Național al României de către Fanfara Militară a Garnizoanei Iași, Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”, în prezența delegaților Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și a autorităților naționale și județene, între care doamna Angelica Fădor, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, generalul de brigadă Lucian Trășcălie, adjunct al Inspectorului General al Jandarmeriei Române, Traian Andronachi, prefectul județului Suceava, Stelian Simerea, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava. Alături de reprezentanții structurilor Inspectoratului de Jandarmi Județean din cuprinsul județului, la eveniment au luat parte și conducătorii structurilor Ministerului Apărării Naționale Suceava și ale Ministerului Afacerilor Interne.

A urmat slujba de binecuvântare a sediului, care a beneficiat în ultimii trei ani de un amplu program de modernizare și reabilitare energetică, săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul. Din soborul slujitor au făcut parte arhim. Melchisedec Velnic, exarh al mănăstirilor, arhim. Serafim Grigoraș și arhim. Mihail Balan, exarhi de zonă, consilieri ai Centrului eparhial Suceava, între care pr. Andrei Mocanu, consilier al Sectorului social‑filantropic, arhid. Paul Vlăduț Lungu, consilier al Sectorului catehizare, tineret și educație pentru viață, stareți ai așezămintelor monahale bucovinene și ostenitori ai Administrației eparhiale.

După înălțarea rugăciunii de sfințire și binecuvântarea prin ungere cu untdelemn sfințit în semnul Sfintei Cruci și stropire cu agheasmă a sediului, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a transmis mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, alcătuit cu acest prilej, ce reunește zece principii călăuzitoare, demne de reținut, sub forma unui Decalog al jandarmului.

La ceas de sărbătoare pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean „Bogdan Vodă” Suceava, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul i‑a oferit generalului de Brigadă Ionel Postelnicu, inspector-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Bogdan Vodă” din municipiul Suceava, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, o icoană cu Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorul întregii eparhii.

Au urmat discursurile oaspeților, care au apreciat definitivarea proiectului de reabilitare și modernizare, dar mai ales determinarea și dedicarea personalului Jandarmeriei sucevene: doamna secretar de stat Angelica Fădor, generalul de brigadă Lucian Trășcălie și domnul prefect Traian Andronachi.

Gazda întregii manifestări, generalul de brigadă Ionel Postelnicu, a vorbit despre proiectul care a transformat clădirea construită în 1983 într‑un spațiu sustenabil, aliniat standardelor europene, reușind o reducere cu peste 30% a consumului de energie și a emisiilor de dioxid de carbon.