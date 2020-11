Slujire a ierarhului Oradiei la Catedrala Episcopală

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea, în duminica a doua din Postul Nașterii Domnului, 22 noiembrie.

În urma citirii cuvântului Evangheliei rânduite pentru această duminică, Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina (Luca 12, 16-21), ierar­hul i-a îndemnat pe credincioși să mediteze la realitatea vieții veșnice, o coordonată mult mai importantă în iconomia mântuirii personale decât dimensiunea sensibilă a celor din lume. Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie a evidențiat antiteza care transpare în această pericopă scripturistică, aceea dintre „atotputernicia lui Dumnezeu și nimicnicia lumii” şi predominanţa pentru „a avea” față de îndemnul dumnezeiesc al lui „a fi”: „Așa facem și noi, oricât de puțin am agonisi aici pe pământ, de foarte multe ori inima noastră se lipește de ceea ce adunăm aici: case, averi, pământuri, mașini și altele, ceea ce îndeobște se îmbie de către lumea din care facem parte ca să posedăm și noi. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, că lumea de aici, căzută și înstrăinată de Dumnezeu, îl cheamă pe om să devină robul verbului «a avea» . Dorim mai mult să avem, și mai puțin să fim”.

În cadrul slujbei, ierarhul i-a hirotonit preot pe diaconul Nicolae Cătălin Văscan, pentru Parohia Lugașu de Sus, Protopopiatul Oradea, și pe teologul Florin Mihai Bolojan întru diacon, pentru Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Iteu, Protopopiatul Marghita. Noul preot a primit și hirotesia întru duhovnic. La sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii lui Dumnezeu, 21 noiembrie, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a săvârşit Sfânta Liturghie la Palota, comuna Sântandrei, aflată în zona metropolitană a Oradiei, cu prilejul hramului principal al bisericii parohiale, locașul de cult fiind pus și sub ocrotirea Sfântului Evanghelist Luca. În cuvântul de învăță­tură, ierarhul a arătat rolul Maicii Domnului în urcușul duhovnicesc al Postului Nașterii Domnului. În cadrul slujbei, Nicolae Cătălin Văscan a fost hirotonit diacon. La final, preotul paroh Cosmin Laviniu Lascu a mulţumit ierarhului pentru bucuria pe care o împărtă­șește an de an sufletelor credin­cioșilor păstoriți de el prin prezența la sărbătoarea hramului.