Slujire arhierească în prima zi a „Săptămânii albe” la Mănăstirea Radu Vodă

Biserica Ortodoxă Română a aşezat înaintea Postului Sfintelor Paşti o săptămână de post mai uşor, în care se face zilnic dezlegare la peşte, lapte, brânză şi ouă, motiv pentru care ea este cunoscută în popor ca „Săptămâna brânzei” sau „Săptămâna albă”. În acest an, în prima zi a acestei săptămâni premergătoare Sfântului şi Marelui Post, luni, 8 martie, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a săvârşit Sfânta Liturghie în mijlocul vieţuitorilor Mănăstirii Radu Vodă din Capitală, înconjurat de un sobor de slujitori ai aşezământului monahal. În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a vorbit despre rânduielile specifice acestei perioade de pregătire pentru Postul Sfintelor Paşti. „În această săptămână, numită «Săptămâna albă», Biserica recomandă să nu se consume produse din carne, ci doar din lapte, brânză, ouă şi peşte. Această săptămână are rânduieli speciale, în primul rând două zile aliturgice, miercuri şi vineri. Veşmintele din aceste zile sunt cernite, asemenea celor pe care slujitorii Sfintelor Altare le poartă în Postul Mare, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică. De asemenea, miercurea acestei săptămâni se rosteşte pentru prima dată în acest an rugăciunea de pocăinţă a Sfântului Efrem Sirul. Aşadar, această săptămână este o introducere în atmosfera de pocăinţă a Sfântului şi Marelui Post. În unele mănăstiri, zilele de miercuri şi vineri din Săptămâna albă se ţin după rânduiala zilelor din Postul Mare. Deşi se mănâncă şi alimente de dulce, fără carne, este o singură masă pe zi”, a spus Preasfinţia Sa. Totodată, ierarhul a vorbit şi despre viaţa şi păstorirea jertfelnică a Sfântului Ierarh Teofilact Mărturisitorul, pomenit în data de 8 martie, care a pătimit multe chinuiri în exil din partea iconoclaştilor, pentru că a apărat adevărul despre închinarea la sfintele icoane.