Slujire arhierească la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Luduș

În prima duminică din perioada liturgică a Triodului, a Vameșului și a Fariseului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Luduş. Comunitatea credincioșilor de aici este păstorită de pr. protopop Lucian Voșloban de la Parohia Luduș II și pr. Constantin Savu de la Parohia Luduș V.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, adresându‑se celor prezenți, ierarhul a spus: „Dacă am păcătuit, conştiinţa o putem împăca prin căinţă interioară şi prin mărturisirea păcatelor în Taina Spovedaniei. Pacea sufletească o putem dobândi dacă monitorul sufletului este mereu sensibilizat de cuvântul lui Dumnezeu. Aşadar, să nu înăbuşim mustrările conştiinţei şi să nu ne angajăm în practici rele şi imorale. Ignorând conştiinţa, noi mergem din greşeală mică în una mare, până la păcate grave. Omul credincios are conştiinţa curată. După Sfântul Teofan Zăvorâtul, sufletul lui este vizitat de Dumnezeu, «sufletul lui devine o lumină şi străluceşte ca o mică stea». De aceea, e bine să spunem mereu cu Sfântul Apostol Pavel: «Mă silesc să am totdeauna înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor un cuget neîntinat» (Fapte 24, 16)”.