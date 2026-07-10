Tabără de creație în Parohia Concești, județul Botoșani

Prima ediție a Taberei de creație „Meșteșuguri vii”, organizată de Școala Populară de Arte „George Enescu” din Botoșani, în colaborare cu Parohia „Nașterea Maicii Domnului”-Concești, a avut loc în zilele de 8 și 9 iulie, în comuna Concești, județul Botoșani.

Deschiderea taberei a fost marcată printr-o slujbă de Te Deum în biserica parohială. Ulterior, activitățile s-au desfășurat la Centrul de zi pentru copii și tineri, unde, sub îndrumarea meșterilor populari și a profesorilor de specialitate, copiii au descoperit frumusețea și valoarea patrimoniului cultural românesc prin intermediul unor ateliere interactive precum cele de țesut și cusut, de încondeiat ouă, de confecționat brățări, de canto popular și de muzică bisericească.

Tabăra a reprezentat o experiență inedită și educativă pentru tinerii comunității, oferindu-le șansa de a înțelege cât de important este ca meșteșugurile românești să prindă viață și să fie transmise mai departe, din generație în generație.

Cele două zile de muncă și creație au culminat cu o expoziție în care au fost admirate lucrările realizate de copii. Finalul taberei a fost marcat de un spectacol emoționant organizat la Căminul Cultural, unde tinerii parohiei au pus în scenă piese de teatru și au interpretat cântece populare.

Pentru efortul, dedicarea și talentul lor, participanții, alături de meșteri, profesori și organizatori, au fost răsplătiți cu diplome de excelență. Acestea au fost înmânate de Lorena Andrișan Dupu, managerul Școlii Populare de Arte „George Enescu” din Botoșani și membră a apreciatului Grup vocal „Fetele din Botoșani”.

În încheierea evenimentului, părintele Alin Aroșoaie, parohul bisericii din Concești, a adresat calde mulțumiri tuturor celor implicați în organizare și desfășurare.