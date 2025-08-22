Tabăra de vară „Calea către Dumnezeu” în Parohia Sântu

Parohia Sântu, Protopopiatul Reghin, a găzduit cea de‑a IV‑a ediție a taberei de vară „Calea către Dumnezeu”, un proiect al comunității și școală a credinței și a prieteniei pentru copiii și tinerii participanți.

Scopul principal al taberei, care s‑a desfăşurat în perioada 11‑16 august, a constat în apropierea tinerilor de Dumnezeu, cultivarea bucuriei de a fi împreună, de a descoperi frumusețea rugăciunii, a muncii în echipă și a creativității, dar și întărirea legăturii dintre Biserică, familie și școală. Copiii au participat la diferite activități educative, artistice și recreative, pregătite de cadrele didactice implicate. Un moment deosebit l‑a constituit atelierul de icoane pe sticlă, coordonat de prof. Marioara Petrescu, unde fiecare copil și‑a exprimat talentul și sensibilitatea artistică, pictând chipuri sfinte.

S‑au desfășurat ateliere de dans, muzică, lectură și art & craft, susținute de profesoarele Ana Maria Chirtes, Alina Huniade, Alice Bulgariu, Adriana Tomcek, Luisa Crișan și Diana Klocza. În cadrul acestor activități, copiii au descoperit frumusețea expresiei prin artă, au învățat cântece și dansuri, au citit povești cu tâlc și au realizat obiecte hand‑made:

Ziua de 13 august a fost una aparte: în curtea bisericii, după ce au rostit împreună rugăciunile Paraclisului Maicii Domnului, copiii s‑au bucurat de un picnic în aer liber, au participat la jocuri și concursuri, iar seara au aprins tradiționalul foc de tabără.

În 14 august, la Detașamentul de Pompieri, copiii au avut ocazia să descopere autospecialele, echipamentele folosite la intervenții și să afle direct de la pompieri cât de importantă este misiunea lor de salvatori.

Ultima zi a taberei a fost dedicată unei excursii la Sighișoara, un oraș încărcat de istorie și spiritualitate. Prima oprire a fost la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, unde copiii s‑au rugat împreună și au simțit apropierea de Dumnezeu prin liniștea și frumusețea locului.

A urmat apoi vizitarea Cetății Sighișoara, unde participanții au descoperit farmecul străzilor medievale, turnurile și zidurile încărcate de istorie.

La final, bucuria copiilor a fost completată de momentele petrecute în Parcul de Aventură Sighișoara, parte a complexului Villa Franca, unde energia și entuziasmul lor s‑au revărsat în jocuri, cățărări și trasee de aventură. În organizarea taberei s‑au implicat voluntari, profesori, sponsori și binefăcători.