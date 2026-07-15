Tabăra de vară „Temerari pe drumul cunoașterii”, ediția a V‑a

La Dorna Arini are loc cea de‑a cincea ediție a taberei de vară „Temerari pe drumul cunoașterii”, organizată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților prin Departamentul activități de tineret ATOS și tabere al Sectorului catehizare, tineret și educație pentru viață. Astfel, se scriu noi file în cartea poveștilor „de la poalele cerului” din Ținutul Dornelor, la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului”.

În cea de‑a doua săptămână, alți 50 de copii și tineri se bucură în aceste zile de activități deosebite, între care ateliere recreative, drumeții, rafting, trasee pe tiroliană, cursuri de prim ajutor, vânători de comori și jocuri olimpice. Nu lipsește rugăciunea, rostită dimineața și seara în bisericuța de lemn a mănăstirii, participanții, voluntarii, organizatorii și gazdele descoperind frumusețea comuniunii în Hristos.

Arhid. Paul Vlad Lungu, consilier în cadrul Sectorului catehizare, tineret și educație pentru viață ne‑a împărtășit că unul dintre obiectivele proiectului aflat la cea de‑a cincea ediție este promovarea unei interacțiuni umane autentice, oferind astfel o alternativă sănătoasă la utilizarea excesivă a dispozitivelor electronice. Sfinția sa a menționat și faptul că printre participanții acestei serii se numără și tineri din Ucraina. „Săptămâna aceasta ne continuăm activitatea cu tinerii aici la Dorna Arini, în acest loc minunat și frumos în care revenim cu bucurie și cu foarte mare nădejde, într‑un spațiu în care vin și revin tineri din zona Moldovei și a Bucovinei și nu numai. Avem tineri chiar și de dincolo de granițele țării, tineri din Ucraina, integrați cu ușurință în programul taberei. Sunt tineri care vin cu năzuințele lor, cu gândurile lor, cu bucuriile și necazurile lor în această tabără, la invitația altor tineri sau din pură curiozitate. Și chiar dacă la începutul săptămânii îi vedem puțin mai șovăielnici, pe măsură ce trec zilele, aceștia reușesc să creeze prietenii frumoase cu ceilalți tineri și să se bucure de această perioadă petrecută în tabără. Încercăm, pe cât este cu putință, să‑i mai îndepărtăm puțin din fața televizoarelor și a telefoanelor și încercăm să le transmitem gândul și mesajul că adevărata interacțiune este cea cu un alt prieten; interacțiunea cea adevărată este cea cu tinerii de lângă noi, nu cu un aparat sau cu un dispozitiv electronic. Le mulțumim că au ales să participe în tabăra noastră și dacă tot ceea ce facem aici le este spre folos, dacă au cunoscut un prieten de nădejde și dacă s‑au apropiat mai mult de Dumnezeu, considerăm că tabăra și activitatea noastră de aici este cu folos.”

Între activitățile care aduc bucurie în inimile tinerilor se numără și atelierele de cateheză, susținute de arhid. Daniel Cupeț, referent al sectorului organizator.