Tabere organizate de Arhiepiscopia Bucureștilor pentru copiii defavorizați

La ansamblul medieval din cadrul fostului așezământ mănăstiresc Apostolache din județul Prahova, Protopopiatul Urlați, se desfășoară în această vară tabere pentru copiii defavorizați aflați în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 2. Taberele sunt organizate în șase serii succesive sub denumirea generică „Tineri în acțiune”. Până în prezent au participat două serii de copii. Ultima tabără se va desfășura în luna septembrie.

Taberele sunt organizate prin Sectorul învățământ și activi­tăți cu tineretul și Sectorul so­cial-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Proiectul se desfășoa­ră în colaborare cu Protopopiatul Sector 2 Capitală și Centrul „Mihai Eminescu” al Primăriei Sectorului 2. Fiecare tabără durează șapte zile.

Programul fiecărei serii include activități sportive și recreative, activități cultural-catehetice, ateliere de pictură pe sticlă, împletire de metaniere, precum și un atelier intitulat „Chimie distractivă”. Totodată, copiii participă și la programul liturgic.

„În colaborare cu DGASPC Sector 2 am inițiat aceste tabere încă din anul 2019, unde am trimis două serii de copii defavorizați de la centrele din sectorul 2 pe care DGASPC le are în evidență. Anul acesta, taberele sunt organizate la fostul așezământ mănăstiresc Apostolache din județul Prahova, în colaborare cu Sectorul învă­țământ și activități cu tineretul și Sectorul social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureș­ti­lor și cu Centrul «Mihai Eminescu» al Primăriei Sector 2, care a oferit sprijinul financiar în totalitate. În acest an vor beneficia de tabere șase serii de copii cu po­sibilități reduse material, care nu au fost niciodată într-o tabără. La fiecare serie participă aproximativ 20 de copii, la care se adaugă doi însoțitori de la DGASPC Sector 2 și doi studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucu­reș­ti, care îi ajută în activitățile pe care le desfășoară. În luna septembrie a acestui an va merge acolo ultima serie. Copiii vor participa la un atelier de chimie distractivă, unde vor face mici ­experimente, vor picta icoane pe sticlă și vor merge în drumeții. Consider că este o acțiune binevenită după un an și jumătate în care nu am putut fi în comuniune unii cu alții”, ne-a spus părintele protopop Mihai Popescu, protoiereu al Protopopiatului Sector 2 Capitală.

În desfășurarea activităților sunt implicate și persoane din comunitatea locală.