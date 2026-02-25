Un nou paroh pentru Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Mănăstirea Humorului

Ziua de duminică, 22 februarie, va rămâne ca o amintire de mare preț în inimile credincioșilor din Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Mănăstirea Humorului, Protopopiatul Suceava II. Alături de bucuria prilejuită de venirea unui nou slujitor la Sfântul Altar, aceștia au participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, primind astfel binecuvântarea arhierească în ajunul Marelui Post, în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai.

După ce a fost întâmpinat cu pâine și sare, dar și cu flori, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, alături de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte pr. Dimitrie Horga, consilier administrativ al Centrului eparhial Suceava, pr. Alexandru Flavian Sava, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pr. Minu Mititelu, protoiereu al Protopopiatului Suceava II, precum și slujitori ai lăcașului ocrotit de Născătoarea de Dumnezeu, dar și clerici din localitate și din împrejurimi.

La ceas de sărbătoare pentru întreaga comunitate, răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei, dirijat de Viorel Hojbotă. La momentul rânduit, diaconul Ioan‑Alexandru Petrașciuc a fost hirotonit întru preot pe seama Parohiei „Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian”-Dănila, Protopopiatul Rădăuți, iar teologul Daniel Cupeț a primit hirotonia întru diacon pe seama Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.

După rostirea fragmentului Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a împărtășit înțelesul duhovnicesc al Postului Mare, prezentându‑l ca pe o călătorie de șapte săptămâni ce necesită pregătirea unor „merinde” sufletești esențiale, precum iertarea semenilor, discreția în faptele bune și neagonisirea comorilor pământești.

Pr. Gheorghe Velniciuc, cel care a fost păstorul parohiei vreme de 27 de ani, le‑a mulțumit tuturor celor care i‑au fost alături în cele peste patru decenii de slujire și au contribuit la viața spirituală și administrativă a Bisericii, Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, tuturor credincioșilor, Consiliului parohial, corului, ctitorilor bisericii și preoților împreună slujitori: „Aș vrea să mulțumesc Bunului Dumnezeu și Măicuței Domnului pentru că m‑au ajutat să slujesc la Altarul acesta minunat. Dacă ar fi să mai aleg o dată, m‑aș face tot preot. Îmi aduc aminte de ceea ce mi‑a spus tata când m‑a văzut prima dată preot: Să știi că trebuie să te duci cu credincioșii tăi ca și cu un buchet de flori în fața lui Hristos. Mi‑a rămas întipărit în minte acest lucru și am încercat să fac buchetul acesta cât mai mare, să‑l duc la Hristos spre slava Sa și spre bucuria noastră, a tuturor”.

În semn de prețuire pentru anii de slujire și dragoste jertfelnică, Consiliul parohial i‑a oferit părintelui Gheorghe o plachetă onorifică.

La final, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a citit rugăciunea la începutul Postului Mare și a transmis gândul de binecuvântare și prețuire al Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.