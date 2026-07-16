Un proiect pentru copiii şi tineri din Episcopia Tulcii

La Tulcea s-a încheiat miercuri, 15 iulie, cea de-a 8-a ediție a Taberei creștine „În căutarea unui prieten” (seria a II-a, 13-15 iulie), proiect educațional și misionar organizat de Episcopia Tulcii, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea. La această ediție au participat, în ambele serii, 125 de elevi din ciclul gimnazial, proveniți din parohiile și unitățile de învățământ din mediul rural al județului Tulcea, selectați pe baza rezultatelor bune la învățătură, precum și pentru situațiile sociale deosebite din care provin.

Pe parcursul celor două serii de tabără, desfășurate în perioadele 6-8 iulie și 13-15 iulie, copiii au luat parte la programe diverse de activități recreative, educative, cultural-artistice și duhovnicești, coordonate de preoți, profesori de religie și cadre didactice. Programul a inclus ateliere tematice, cursuri de prim ajutor, activități sportive și de teatru, momente de rugăciune, vizite la biserici și muzee, precum și excursii în zona Deltei Dunării.

Cu prilejul închiderii taberei, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, s-a aflat în mijlocul copiilor cazați la internatul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea, i-a binecuvântat, i-a ascultat și i-a povățuit, interesându-se și de diverse aspecte ale vieții lor. La încheierea evenimentului au mai participat și reprezentanți ai altor instituții și centre de prevenție, educație și informare.