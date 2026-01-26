Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Vizită arhierească la o parohie din Teleorman

Vizită arhierească la o parohie din Teleorman

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 26 Ianuarie 2026

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a fost duminică, 25 ianuarie, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman, săvârșind Sfânta Liturghie. Din soborul de slujitori au făcut parte: părintele Cristian Nedelea, consilier eparhial; părintele Cristian Ioana, protopop de Turnu Măgurele; părintele Sorin Marian Nistor, protopop de Alexandria; părintele Mircea Ionescu, protopop de Roșiori de Vede și parohul bisericii; arhidiaconul Dumitru Gabor, precum și alți slujitori.

În omilia rostită la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Galaction a evidențiat faptul că Zaheu vameșul reprezintă un model de pocăință sinceră și de îndreptare a vieții, oferind tuturor creștinilor un exemplu de convertire autentică: „Pentru a‑L întâlni cu adevărat pe Mântuitorul Hristos este nevoie de un suflet curat, deschis lucrării harului lui Dumnezeu și gata de schimbare. La fel ca Zaheu vameșul, care și‑a căutat mântuirea și și‑a schimbat viața, și noi suntem chemați să ne căutăm pocăința și îndreptarea lăuntrică”, a spus ierarhul. La finalul Sfintei Liturghii, a fost săvârşită o slujbă de pomenire pentru ctitorii lăcaşului de cult.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Pantocrator”.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri