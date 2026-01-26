Vizită arhierească la o parohie din Teleorman

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a fost duminică, 25 ianuarie, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman, săvârșind Sfânta Liturghie. Din soborul de slujitori au făcut parte: părintele Cristian Nedelea, consilier eparhial; părintele Cristian Ioana, protopop de Turnu Măgurele; părintele Sorin Marian Nistor, protopop de Alexandria; părintele Mircea Ionescu, protopop de Roșiori de Vede și parohul bisericii; arhidiaconul Dumitru Gabor, precum și alți slujitori.

În omilia rostită la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Galaction a evidențiat faptul că Zaheu vameșul reprezintă un model de pocăință sinceră și de îndreptare a vieții, oferind tuturor creștinilor un exemplu de convertire autentică: „Pentru a‑L întâlni cu adevărat pe Mântuitorul Hristos este nevoie de un suflet curat, deschis lucrării harului lui Dumnezeu și gata de schimbare. La fel ca Zaheu vameșul, care și‑a căutat mântuirea și și‑a schimbat viața, și noi suntem chemați să ne căutăm pocăința și îndreptarea lăuntrică”, a spus ierarhul. La finalul Sfintei Liturghii, a fost săvârşită o slujbă de pomenire pentru ctitorii lăcaşului de cult.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Pantocrator”.