Vizită pastorală în comunitatea Parohiei Alba Iulia - Cetate I

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent, în data de 8 iulie, în Parohia Alba Iulia - Cetate I, unde a vizitat șantierul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, prilej cu care a apreciat stadiul lucrărilor noului lăcaș de închinare edificat în cartierul Cetate.

Ierarhul a fost întâmpinat de numeroși credincioși, prilej cu care le‑a adresat povețe duhovnicești și sfaturi ziditoare de suflet. Comunitatea de aici este păstorită de către părintele paroh Ilarie Dan Moldovan și părintele conf. univ. dr. Alexandru Moldovan, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.

Piatra de temelie a Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Alba Iulia a fost așezată la data de 23 iulie 2018. În anul 2025, s‑a finalizat canalizarea pluvială, iar tencuielile interioare au fost încheiate în 2026.