Organizată în perioada 13-18 iulie 2026, sub genericul „Tăria credinței mele, frumusețea Ortodoxiei”, tabăra de vară de la Mărişel, judeţul Cluj, reunește aproximativ 70 de adolescenți, cu vârste
Vizite arhiereşti în Protopopiatul Alba Iulia
În ziua prăznuirii Soborului Sfântului Arhanghel Gavriil și a Sfântului Cuvios Ștefan Savaitul, 13 iulie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent în Parohia Galați, Protopopiatul Alba Iulia, unde a vizitat Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, aici fiind întâmpinat de preotul paroh Ilie Paven și de numeroși credincioși. Ierarhul le-a adresat celor prezenți sfaturi ziditoare de suflet și cuvinte duhovnicești, îndemnându-i să viețuiască în conformitate cu principiile Evangheliei lui Hristos. Ierarhul a apreciat stadiul lucrărilor de restaurare efectuate la biserica parohială, edificiul fiind pregătit pentru înveșmântarea cu haina picturii. La final, Părintele Arhiepiscop Irineu i-a miruit cu untdelemn sfințit pe credincioși și le-a oferit iconițe.
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Mănăstirea „Buna Vestire” de la Pătrângeni, Protopopiatul Alba Iulia, duminică 12 iulie, unde a participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, în biserica așezământului monahal. Obștea Mănăstirii „Buna Vestire” de la Pătrângeni, județul Alba, se află sub oblăduirea maicii starețe stavrofora Emiliana Mardare.