Vizite arhiereşti în Protopopiatul Alba Iulia

În ziua prăznuirii Soborului Sfântului Arhanghel Gavriil și a Sfântului Cuvios Ștefan Savaitul, 13 iulie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent în Parohia Galați, Protopopiatul Alba Iulia, unde a vizitat Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, aici fiind întâmpinat de preotul paroh Ilie Paven și de numeroși credincioși. Ierarhul le-a adresat celor prezenți sfaturi ziditoare de suflet și cuvinte duhovnicești, îndemnându-i să viețuiască în conformitate cu principiile Evangheliei lui Hristos. Ierarhul a apreciat stadiul lucrărilor de restaurare efectuate la biserica parohială, edificiul fiind pregătit pentru înveșmântarea cu haina picturii. La final, Părintele Arhiepiscop Irineu i-a miruit cu untdelemn sfințit pe credincioși și le-a oferit iconițe.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Mănăstirea „Buna Vestire” de la Pătrângeni, Protopopiatul Alba Iulia, duminică 12 iulie, unde a participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, în biserica așezământului monahal. Obștea Mănăstirii „Buna Vestire” de la Pătrângeni, județul Alba, se află sub oblăduirea maicii starețe stavrofora Emiliana Mardare.