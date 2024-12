Zi de doliu și de pomenire a eroilor la Timișoara

Marți, 17 decembrie 2024, când Timișoara îmbracă haina de doliu, la Catedrala Mitropolitană a fost săvârșit Parastasul pentru eroii‑martiri căzuți în revoluția din 1989. Slujba de pomenire a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, înconjurat de soborul preoților de la Centrul eparhial și de la catedrală.

La acest moment comemorativ au participat reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale, revoluționari, membri ai familiilor celor uciși în revoluție, ai asociaților și fundaților revoluționarilor care, prin activitatea lor, cinstesc memoria celor care și‑au jertfit viața în decembrie 1989.

Au fost prezenți și sute de copii de la Liceul ortodox „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” și de la Palatul Copiilor, îmbrăcați în straie tradiționale, împreună cu profesorii lor, care au împodobit manifestarea cu minunatele noastre colinde creștinești și strămoșești.

În cuvântul său, chiriarhul locului a subliniat jertfa eroilor, prin care noi românii am dobândit libertatea, deși multora li s‑a refuzat până și dreptul la o înmormântare creștinească. Zilele acelea tragice rămân o mărturie a cruzimii regimului în care am trăit, dar și a credinței care i‑a salvat pe cei care au supraviețuit.

„Au trecut 35 de ani de când, pe ulițele străvechii cetăți a Timișoarei, gloanțele își făceau loc printre oameni. De atunci, peste 100 de frați de‑ai noștri odihnesc sub țărână, iar unora dintre ei li s‑a luat chiar și acest minim și ultim drept de a fi așezați creștinește într‑un mormânt. Trupurile lor au fost arse și risipite în glia patriei. Zilele acestea, am văzut mărturii ale familiilor celor care au fost străpunși de gloanțe aici, la Timișoara. Am văzut cum unii oameni se rugau de cei care i‑au ucis pe soți, pe soții, pe frați să le înapoieze trupurile. Da, să le dea acasă, pentru a le putea înmormânta creștinește. Și totuși, au fost refuzați. Iată cât de odios și inuman a fost regimul în care o parte dintre noi ne‑am născut și am crescut”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan.

Mitropolitul Banatului a subliniat și rolul important al preoților din eparhie în revoluția din decembrie 1989, răspunzând astfel criticilor care susțin că slujitorii Bisericii nu au fost alături de popor. În acest sens, a fost prezentată cartea părintelui Ionel Popescu, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Timișoarei, intitulată „Preoți ortodocși bănățeni cu sfânta Cruce sub tricolor – decembrie ’89”, apărută chiar în aceste zile, care, pe baza mărturiilor documentare și orale, prezintă eroismul multor preoți bănățeni care s‑au regăsit printre revoluționarii de la Timișoara și Arad.

După slujba de pomenire, au fost depuse coroane de flori la Monumentul Crucificării din fața Catedralei Mitropolitane, iar în Cimitirul Eroilor din Calea Lipovei a fost oficiată, de asemenea, slujba Parastasului pentru toți eroii‑martiri înmormântați acolo. O altă slujbă de pomenire a fost oficiată și în așa-numitul „Cimitir al săracilor”, unde au fost îngropați, în gropi comune, alți luptători căzuți în revoluție, a căror identitate nu a fost stabilită.

Ca în fiecare an, în noaptea de 16/17 decembrie 2024, la Biserica „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din Timișoara, cunoscută și cu numele de „Biserica Martirilor”, au avut loc slujba de priveghere și Sfânta Liturghie pentru eroii‑martiri căzuți în revoluția din decembrie 1989. În demisolul lăcașului de cult este amenajat mormântul în care se află urna cu o parte din cenușa martirilor timișoreni incinerați la București care, în zilele revoluției, au mărturisit pe străzile Timișoarei: „Cu noi este Dumnezeu!”

Cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la revoluția din decembrie 1989 și a comemorării eroilor‑martiri, la Timișoara sunt organizate foarte multe manifestări, atât de către primărie, cât și de Memorialul Revoluției, filiala locală a Academiei Române, Universitatea de Vest și alte instituții.