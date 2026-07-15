Zile de bucurie pentru copii din Episcopia Severinului și Strehaiei

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, peste 100 de copii din Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” - Schela Nouă, din municipiul Drobeta‑Turnu Severin, au participat, în perioada 6-12 iulie 2026, la proiectul educațional și duhovnicesc „Tabăra de Acasă” (TDA), conform episcopiaseverinului.ro.

Pe parcursul celor șapte zile, participanții au luat parte la ateliere educative, activități recreative, momente de rugăciune, jocuri, concursuri, seri tematice și întâlniri menite să contribuie la dezvoltarea lor spirituală, morală și socială.

Programul a fost organizat prin colaborarea dintre Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” - Schela Nouă, Asociația „Anastasia” a Episcopiei Severinului și Strehaiei, Școala Gimnazială nr. 5 și Primăria Municipiului Drobeta‑Turnu Severin. La buna desfășurare a activităților au contribuit peste 30 de voluntari ai Departamentului pentru Tineret „Anastasia Youth Action” din cadrul Asociației „Anastasia”, care, împreună cu părintele Robert Andrei Zidaru, parohul sfântului lăcaș, au transformat fiecare zi a taberei într‑o experiență memorabilă pentru cei mici, potrivit informațiilor publicate pe site‑ul episcopiaseverinului.ro.

„Prin astfel de inițiative, parohia își confirmă rolul nu doar de spațiu al rugăciunii, ci și de loc al educației, al comuniunii și al formării sufletești a copiilor și tinerilor. Proiectul «Tabăra de Acasă» a demonstrat încă o dată că Biserica rămâne un loc viu al întâlnirii dintre om și Dumnezeu, unde copiii descoperă frumusețea credinței prin rugăciune, prietenie, slujire și bucuria de a fi împreună. Totodată, astfel de activități contribuie la consolidarea legăturii dintre familie, școală și Biserică, cultivând în inimile celor mici dragostea față de Dumnezeu, respectul față de aproapele și simțul responsabilității”, a transmis preotul paroh Robert Andrei Zidaru.

La finalul taberei, participanții, voluntarii și organizatorii au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra acestei lucrări și și‑au exprimat dorința ca proiectul să continue și în anii următori, spre folosul copiilor și al întregii comunități.

Inițiativa, dedicată copiilor și tinerilor din comunitatea parohială, s‑a încheiat duminică, 12 iulie, într‑o atmosferă de bucurie, recunoștință și comuniune.