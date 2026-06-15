Licitație la Parohia Ortodoxă Română Chechiș

Data: 15 Iunie 2026

Parohia Ortodoxă Română Chechiș, Protopopiatul Baia Mare, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, organizează licitaţie pentru lucrările de pictură din nou, la biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, tehnica frescă pe data de 30.06.2026, la ora 14, la sediul parohiei.

Datele de contact ale parohiei sunt:

Adresă: CHECHIȘ, nr. 222, jud. Maramureș

Telefon: 0751101886, email: prvasilemarc@yahoo.ro