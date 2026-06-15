Parohia Ortodoxă Română Hărman II (gradul II), Protopopiatul Prejmer‑Săcele, Arhiepiscopia Sibiului, cu sediul în str. Aleea 14 nr. 23, comuna Hărman, județul Brașov, având hramurile „Învierea
Licitație la Parohia Ortodoxă Română Chechiș
Parohia Ortodoxă Română Chechiș, Protopopiatul Baia Mare, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, organizează licitaţie pentru lucrările de pictură din nou, la biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, tehnica frescă pe data de 30.06.2026, la ora 14, la sediul parohiei.
Datele de contact ale parohiei sunt:
Adresă: CHECHIȘ, nr. 222, jud. Maramureș
Telefon: 0751101886, email: prvasilemarc@yahoo.ro