Post vacant în cadrul Cancelariei Sfântului Sinod - Serviciul personal

Data: 25 Septembrie 2025

Patriarhia Română scoate la concurs un post vacant de inspector resurse umane din cadrul Cancelariei Sfântului Sinod - Serviciul personal - Resurse umane.

Cerinţe de ocupare a postului: studii medii/superioare şi specializări în resurse umane; experienţă de minimum 2 ani în domeniu; cunoştinţe operare PC (cel puțin nivel mediu); conduită morală, spirit de echipă, rezistenţă la stres.

Persoanele interesate pot depune dosare conţinând CV, cerere de angajare, acte de identitate şi studii, adeverinţă medicală şi o recomandare din partea preotului din parohie/duhovnicului, la Serviciul Personal - Resurse Umane al Administraţiei Patriarhale din bdul Regina Maria nr. 1, sector 4, Bucureşti, în perioada 19-24.09.2025, între orele 9:00 și 15:00.