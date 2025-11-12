La Muzeul de Istorie din Suceava are loc azi, 12 noiembrie 2025, vernisajul expoziției de pictură a artistei Pușa Pîslaru-Ionescu, intitulată „Dincolo de...”, eveniment prezentat de criticul de artă Iulian
145 de ani de relații diplomatice România-Franța
În sala de concerte Auditorium a Radio France va avea loc, în 20 noiembrie, un concert special susținut de Orchestra Română de Tineret, alături de Orchestra Naţională a Franţei. Evenimentul marchează 145 de ani de relaţii diplomatice între România şi Franţa. Concertul va avea loc sub conducerea dirijorului Cristian Măcelaru, director muzical al Orchestrei Naţionale a Franţei şi director artistic al Festivalului şi Concursului Internaţional „George Enescu”. Programul include capodopere din creaţia lui George Enescu şi din repertoriul francez, subliniind legăturile profunde dintre cele două culturi. Concertul se va încheia cu Rapsodia Română nr. 1 în La major, op. 11, una dintre cele mai apreciate și cunoscute lucrări enesciene.