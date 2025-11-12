Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
145 de ani de relații diplomatice România-Franța

Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 12 Noiembrie 2025

În sala de concerte Auditorium a Radio France va avea loc, în 20 noiembrie, un concert special susținut de Orchestra Română de Tineret, alături de Orchestra Naţională a Franţei. Evenimentul marchează 145 de ani de relaţii diplomatice între România şi Franţa. Concertul va avea loc sub conducerea dirijorului Cristian Măcelaru, director muzical al Orchestrei Naţionale a Franţei şi director artistic al Festivalului şi Concursului Internaţional „George Enescu”. Programul include capodopere din creaţia lui George Enescu şi din repertoriul francez, subliniind legăturile profunde dintre cele două culturi. Concertul se va încheia cu Rapsodia Română nr. 1 în La major, op. 11, una dintre cele mai apreciate și cunoscute lucrări enesciene. 
 

