Muzeul Hărților din Capitală prezintă expoziția „Zoom in. Zoom out. România în hărți”, care se doreşte a fi o incursiune în modul în care teritoriul românesc a fost perceput, reprezentat și
Călătorie etnografică în Brașov
Muzeul de Etnografie Brașov prezintă expoziția „De la lume adunate... și-napoi la lume date”, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului din Piața Sfatului. Această expoziție aduce în atenția publicului procesul continuu de îmbogățire și punere în valoare a patrimoniului. Obiectele culturale deținute de muzeu, reunite în colecțiile Port popular și Textile, Icoane pe sticlă, Ouă încondeiate, Metal, Piele, Os, Lemn, Sticlă, Ceramică, Fond documentar și Jucării, reprezintă mărturii ale evoluției în timp materiale, culturale și spirituale atât a comunităților rurale din zonele etnografice Rupea, Țara Oltului, Valea Hârtibaciului, Țara Bârsei, cât și a universului urban brașovean. (A.D.)