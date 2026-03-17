Recitaluri dedicate Zilei Internaționale a Poeziei

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 18 Martie 2026

În Sala „Eduard Caudella” - Casa Balș a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași va avea loc mâine, 19 martie 2026, un recital de poezie și muzică, intitulat „Împreună prin vers și muzică”, dedicat Zilei Internaționale a Poeziei. Studenți ai Facultății de Litere vor citi din lirica unor poeți consacrați în limbile turcă, polonă, portugheză, latină, italiană, greacă veche și neogreacă, iar lect. univ. dr. Iuliana Moraru, de la Facultatea de Teatru, va recita versiunile poetice ale acestor texte în limba română.

Ansamblul „Floralia-instrumental” va susţine programul muzical coordonat de conf. univ. dr. Irina Zamfira Bucescu-Dănilă, de la Facultatea de Interpretare Muzicală, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, care va interpreta lucrări compuse pe texte poetice, precum și muzică tradițională în limbile turcă, polonă, portugheză (fado) și greacă.

Ajuns la cea de-a treia ediție, evenimentul este organizat de Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, în colaborare cu lectoratele de ­neogreacă, polonă și turcă, cu Centrul de Limbă Portugheză, cu Catedra de Limbi clasice, Italiană și Spaniolă din cadrul Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și cu Comunitatea Elenă din Iași. 

 

vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Centenar Paul Miron, la Iaşi Cultură
    Centenar Paul Miron, la Iaşi

    În cadrul Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană” (ediţia a XV-a), care se va desfășura în perioada 9-11 iulie la Iaşi, va exista o secțiune dedicată

    18 Mar, 2026
  • Drumul spre lumină al lui Traian Postolache Cultură
    Drumul spre lumină al lui Traian Postolache

    Iubitorii de artă plastică pot admira până la 5 aprilie 2026, la Muzeul Național al Țăranului Român, expo­ziția „Traian Postolache. Drumul spre lumină”, prin care este omagiat, la zece ani de la trecerea

    17 Mar, 2026
  • Vermont, Eminescu și Aftene la Art Safari Cultură
    Vermont, Eminescu și Aftene la Art Safari

    Pavilionul expozițional Art Safari s-a mutat într-o nouă clădire, în strada Piața Amzei din București, iar deschiderea noii ediții va avea loc pe 26 martie. În noua ediție sunt propuse trei expoziții:

    17 Mar, 2026
  • Eveniment Ion Pillat Cultură
    Eveniment Ion Pillat

    Expoziția de pictură „Ion Pillat și culorile timpului”, aparținând artistei plastice Daniela Davidescu Brown, va avea vernisajul în seara aceasta, 17 martie, la ora 17:00, la Muzeul Național al Țăranului

    17 Mar, 2026
TOP 6 Cultură