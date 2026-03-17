Recitaluri dedicate Zilei Internaționale a Poeziei

În Sala „Eduard Caudella” - Casa Balș a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași va avea loc mâine, 19 martie 2026, un recital de poezie și muzică, intitulat „Împreună prin vers și muzică”, dedicat Zilei Internaționale a Poeziei. Studenți ai Facultății de Litere vor citi din lirica unor poeți consacrați în limbile turcă, polonă, portugheză, latină, italiană, greacă veche și neogreacă, iar lect. univ. dr. Iuliana Moraru, de la Facultatea de Teatru, va recita versiunile poetice ale acestor texte în limba română.

Ansamblul „Floralia-instrumental” va susţine programul muzical coordonat de conf. univ. dr. Irina Zamfira Bucescu-Dănilă, de la Facultatea de Interpretare Muzicală, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, care va interpreta lucrări compuse pe texte poetice, precum și muzică tradițională în limbile turcă, polonă, portugheză (fado) și greacă.

Ajuns la cea de-a treia ediție, evenimentul este organizat de Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, în colaborare cu lectoratele de ­neogreacă, polonă și turcă, cu Centrul de Limbă Portugheză, cu Catedra de Limbi clasice, Italiană și Spaniolă din cadrul Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și cu Comunitatea Elenă din Iași.