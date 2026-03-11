Istoria telefoniei, într-o expoziție la Suceava

La Muzeul de Istorie din Suceava va fi vernisată, în 13 martie 2026, expoziția „Un secol de comunicare. De la apelul manual la era mobilă”, care propune o incursiune în evoluția telefoniei, de-a lungul unui secol, proiectul fiind organizat de Muzeul Național al Bucovinei (MNB) și Muzeul Județean Buzău (MJB). Sunt expuse piese reprezentative din secolul al XX-lea, provenite din patrimoniul celor două muzee, dar și din colecții particulare, potrivit informațiilor publicate pe site-ul muzeulbucovinei.ro. Colecția de telefoane a MJB cuprinde peste 300 de piese românești și străine, majoritatea donate de colonelul Nicolae Antohi, care a început să le colecționeze în 1975. Printre exponatele deosebite se numără un telefon automat din serie artizanală, realizat la București de Grigore Preoteasa, sub licență Mix & Genest, în anul 1950, precum și un telefon de masă cu baterie centrală UJPEST, produs de Egzelsut Izzo Electric Co din Ungaria, în 1921. Din colecția MNB sunt prezentate telefoane cu manivelă fabricate în Polonia în 1950, telefoane mobile din anii 1990-2000 și alte artefacte reprezentative pentru evoluția comunicațiilor. Expoziția va fi deschisă până în 3 mai 2026.