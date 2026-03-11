Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Istoria telefoniei, într-o expoziție la Suceava

Istoria telefoniei, într-o expoziție la Suceava

Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 11 Martie 2026

La Muzeul de Istorie din Suceava va fi vernisată, în 13 martie 2026, expoziția „Un secol de comunicare. De la apelul manual la era mobilă”, care propune o incursiune în evoluția telefoniei, de-a lungul unui secol, proiectul fiind organizat de Muzeul Național al Bucovinei (MNB) și Muzeul Județean Buzău (MJB). Sunt expuse piese reprezentative din secolul al XX-lea, provenite din patrimoniul celor două muzee, dar și din colecții particulare, potrivit informațiilor publicate pe site-ul muzeulbucovinei.ro. Colecția de telefoane a MJB cuprinde peste 300 de piese românești și străine, majoritatea donate de colonelul Nicolae Antohi, care a început să le colecționeze în 1975. Printre exponatele deosebite se numără un telefon automat din serie artizanală, realizat la București de Grigore Preoteasa, sub licență Mix & Genest, în anul 1950, precum și un telefon de masă cu baterie centrală UJPEST, produs de Egzelsut Izzo Electric Co din Ungaria, în 1921. Din colecția MNB sunt prezentate telefoane cu manivelă fabricate în Polonia în 1950, telefoane mobile din anii 1990-2000 și alte artefacte reprezentative pentru evoluția comunicațiilor. Expoziția va fi deschisă până în 3 mai 2026. 

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Naţional al Bucovinei  -   expozitie  -   Muzeul de Istorie din Suceava
